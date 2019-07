Zedendelinquent met machtige vrienden

De uitermate lichte straf die hij elf jaar geleden opgelegd kreeg, geldt zelfs voor Amerikaanse begrippen als een extreem voorbeeld van klassenjustitie. Maar nu lijkt het net rond de bekende miljardair Jeffrey Epstein zich alsnog te sluiten. De durfinvesteerder en New-Yorkse society-figuur werd dit weekeinde opgepakt op verdenking van seksuele uitbuiting van tientallen minderjarigen.

Justitie in Manhattan beschuldigt hem van ‘sekshandel’ en samenzwering daartoe, maakte ze maandag bij Espteins voorgeleiding bekend. De ernst van de tenlasteleggingen „schokt het geweten” van de VS, stelde aanklager Geoffrey Berman.

Eerder deze eeuw verzamelden autoriteiten reeds overtuigend bewijs dat Epstein (66) alleen al tussen 2005 en 2007 ruim tachtig meisjes (tussen de 13 en 17 jaar) misbruikte. De slachtoffers, vaak uit kwetsbare milieus, dachten Epstein schaars gekleed en tegen riante betaling een massage te moeten geven. Eenmaal met hem in één ruimte drong hij zich seksueel aan hen op. Ook betaalde hij hen om nieuwe ‘masseuses’ aan te dragen – als deelnemers in een piramidespel.

Hoewel de FBI dit systematische misbruik gedetailleerd in kaart bracht en justitie hiervoor levenslang had kunnen eisen, trof Epstein eind 2007 een voor hem zeer gunstige schikking met justitie. Voor het misbruik zou hij niet worden vervolgd, hij hoefde slechts schuld te bekennen aan twee lichtere prostitutiedelicten.

Epstein kwam zo weg met 13 maanden celstraf, uit te zitten onder een vriendelijk regime. Zo mocht hij de gemeentelijke gevangenis zes dagen per week twaalf uur lang verlaten om te werken op kantoor. Wel moest hij zich laten registreren als veroordeelde zedendelinquent, maar na zijn straf kon hij zijn jetset-leven simpel hervatten.

De schikking kreeg aanvankelijk amper aandacht. Slachtoffers begonnen meerdere civiele procedures, maar Epsteins topadvocaten wisten hen lang op afstand te houden.

Meer aandacht kwam er toen de Miami Herald zich vastbeet in de affaire, slachtoffers achterhaalde en vier van hen met naam en toenaam opvoerde. Na die artikelenreeks met de titel Perversion of Justice, in 2018, kwam justitie in actie. Begin dit jaar oordeelde een rechter dat de schikking onwettig was, omdat de slachtoffers niet vooraf ingelicht werden.

Invloedrijke kennissenkring

Zaterdag werd Epstein bij terugkeer van een vakantie in Frankrijk op een vliegveld in New Jersey gearresteerd. Niet veel later vielen agenten zijn enorme woning in New York binnen voor een huiszoeking. Daarbij zijn ook naaktfoto’s van meisjes in beslag genomen, bleek maandag.

Epstein kan vanwege de getroffen schikking niet vervolgd worden voor het misbruik zelf. Het onderzoek, in handen van de anti-corruptie-eenheid van het zuidelijk district van New York, richt zich daarom op organisatie van het misbruik. Media speculeren dat de komende dagen meer arrestaties volgen: naaste medewerkers regelden de ‘massages’ en planden die voor hem in. Op sommige dagen liet Epstein tot wel vier meisjes opdraven.

Hij zou zo toegeeflijk behandeld zijn, dankzij zijn vele contacten in de hogere kringen. De hoofdaanklager die de schikking tekende, werkte ongebruikelijk nauw samen met Epsteins advocatenploeg om de zaak in de doofpot te kunnen stoppen. Deze Alex Acosta is tegenwoordig minister van Arbeid in de regering-Trump.

Nu justitie Epstein weer in het vizier heeft, stellen media de vraag of sommige beroemdheden in zijn kennissenkring ook meededen aan het misbruik. Zo moet prins Andrew, derde kind van de Britse koningin Elizabeth, zich mogelijk zorgen maken. Al langer zegt een van de slachtoffers ook door hem verkracht te zijn.

Ook president Trump is een goede kennis van Epstein, maar veel beter bevriend is hij met diens verre voorganger: Bill Clinton. De oud-president (1993-2001) vloog tientallen keer mee in Epsteins luxueuze Boeijing 737. Een privé-jet die de investeerder ook gebruikte om meisjes in te vliegen naar zijn eigen eiland en door de pers daarom de ‘Lolita Express’ genoemd.

Donderdag volgt een eerste test of Epstein in het #MeToo-tijdperk nog op evenveel justitiële coulance kan rekenen. De rechter moet dan bepalen of de miljardair – die meerdere vliegtuigen en buitenlandse huizen bezit – als vluchtgevaarlijk geldt of dat hij na betaling van een borgsom zijn proces in vrijheid mag afwachten.