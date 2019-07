Gevangenen dood door giftig brood in Tadzjikistan

Veertien gevangenen zijn zondag in Tadzjikistan omgekomen door het eten van vergiftigd of bedorven brood tijdens het transport van de ene gevangenis naar een andere. Dat meldt het Tadzjiekse staatspersbureau Chovar maandag. Het lijkt te gaan om voedselvergiftiging maar de oorzaak is nog niet bekend. Justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

De gedetineerden waren onderweg van een gevangenis in het noorden van het land naar een gevangenis in het zuiden. Een van de gedetineerden deelde drie stukken brood met vijftien anderen. Na een half uur verslechterde de toestand van de gevangenen. Ze hadden last van misselijkheid en duizeligheid en moesten overgeven. Twee gedetineerden konden worden gered, de andere veertien kwamen om het leven.

Het is het derde incident in korte tijd in het gevangeniswezen in Tadzjikistan. Afgelopen mei kwamen bij een opstand in een gevangenis 32 mensen om het leven. Onder de doden waren drie bewakers. Volgens de regering is terreurgroep Islamitische Staat verantwoordelijk voor de rellen. In de gevangenis zaten onder meer IS-strijders vast.

In november 2018 werden 27 gevangenen gedood bij een gevangenisoproer in het noorden van het land in een zwaarbeveiligde gevangenis. Drie bewakers kwamen bij de opstand om het leven. De gevangenen waren gewapend met slag-, stoot- of steekwapens. De politie schoot 24 gevangenen dood, met als doel de orde te herstellen.