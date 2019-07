Geen fusion, maar ‘ouderwetse’ wereldmuziek op Roots-festival

Roots Open Air is een van de weinige festivals die zich nog vrijwel geheel op niet-westerse muziek richt. De 37ste editie vond zondag plaats in het Amsterdamse Oosterpark. Terwijl festivals als Dunya in Rotterdam en Mundial in Tilburg zijn verdwenen, en op grotere festivals steeds vaker is te horen hoe landsgrenzen vervagen, klonk in Amsterdam nog ouderwetse 'wereldmuziek', zoals de Marokkaanse gnawa van Asmȃa Hamzaoui en Ghanese highlife van Santrofi. Woensdag vond in het Bimhuis het slotconcert plaats van de Canadese first-nation operazanger Jeremy Dutcher.