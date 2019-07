Celebrity Call Center geeft adviezen die je maar beter niet kan opvolgen

De oranje scherven lagen nog verspreid over de vloer van de huiskamer, toen Stefanie van der Gragt na bestudering van de beelden erkende dat ze de bal niet raakte en haar tegenstander wel – en dat er dus best wat voor die penalty te zeggen was. Wij blijven voorlopig bij het standpunt dat het hier ging om een muizige strafschop om iets waar vroeger geen mens een penalty voor zou hebben gegeven: een varschop.

De impliciete opdracht van Van der Gragt had ik wel begrepen: tijd om terug te keren naar de realiteit. Maar wat is realiteit nog in dit land, op een zondagavond op NPO3? Welnu, er lijkt een nieuwe kleine trend te zijn, waarbij onderdelen van toch al niet zo bijzondere televisieconcepten worden losgesneden, een soort vetrandjestelevisie.

Dan krijg je bijvoorbeeld een auditie zonder de rest van de talentenjacht. Onder de noemer The Big Audition (NTR) zagen we mensen zich op een industrieterrein in Amsterdam-West aanbieden als spookhuisacteur, gospelzanger of barbier. Die laatsten kregen een tweeledige opdracht: behalve haren knippen, moesten ze ook een mop vertellen. Een man produceerde een zeer flauwe. „Die moest wel van heel diep komen”, zei de aspirant-kapper daarna ernstig.

Toen kwamen de honden. Die wisten weliswaar zelf niet dat ze ergens auditie voor deden, maar haalden toch braaf hun poot over hun hoofd en lieten zich gewillig oorlikken door een kennelijk reeds door de ballotage gekropen kat. Beste quote: „Ze kan heel goed hond zijn voor de camera.”

Er zijn ook mensen die heel goed mens kunnen zijn voor de camera: Bekende Nederlanders. Die figureerden in Celebrity Call Center, waarin gewone burgers beroemdheden om raad kunnen vragen. Immers, uit inzamelingsshows is gebleken dat mensen graag telefoneren met belpanels van beroemdheden. Losgesneden is dat Celebrity Call Center geworden, met steeds vijf televisiepersoonlijkheden die vragen beantwoorden. Kennelijk had niemand ervoor gewaarschuwd dat het heel saai zou worden, dus nu bestaat het.

Met wat voor kwesties belt een Nederlander een bekende landgenoot? Met veel vragen over seks, zo bleek. Maar ook over daten in een rolstoel en over de vraag of het in tijden van overbevolking wel ethisch is om een tweede kind te krijgen. Een man wilde weten of hij nog een keer moest proberen het contact met zijn vader te herstellen. Waarop acteur en presentator Dirk Zeelenberg nogal resoluut duidelijk maakte dat dat misschien helemaal niet nodig was. Wat bleek? Zeelenberg heeft zelf geen contact meer met zijn ouders.

Celebrity Call Centre - oproep Een alibi nodig? Bel Peter!Meld je aan via: bnnvara.nl/celebritycallcentre Geplaatst door BNNVARA op Dinsdag 14 mei 2019

Er waren meer momenten van biografisch doorschakelen. Catherine Keyl, die de ziekte van Crohn heeft, kreeg een vrouw aan de lijn met dezelfde aandoening. En Herman Brusselmans, die zichzelf ooit „de beste beffer van België” noemde, kreeg in de eerste aflevering een vraag over… juist.

Heel anders was de toon toen Jurre Geluk empathisch telefoneerde met een pedofiel die zich afvroeg of hij zijn buren van zijn seksuele voorkeur op de hoogte moest stellen. Hopelijk heeft de man het advies dat hij kreeg (vertel het ze maar) niet opgevolgd.

De telefoongesprekken leverden zo weinig op dat een behoorlijk deel van de uitzending opging aan de onderlinge babbeltjes van de beroemdheden: „Hoe oud denk jij dat ik ben? [….] Dan ben ik 21 jaar ouder dan jij.” Of men besprak elkaars telefoneerstijl, grapte over een bedrijfsuitje en maakte eens een selfie.

De enige gedachte achter Celebrity Call Center lijkt te zijn: het filmen van bekende Nederlanders. Maar – bij de Leeuwinnen! – iets meer ambitie mogen we toch wel verlangen?