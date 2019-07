De Dessings

Laatst vroeg iemand me wat ik zou doen als een gemeenschappelijke vriend actief zou worden voor Forum voor Democratie. Nederland is een democratie, maar als rechts van het midden te dichtbij komt, heb je wat uit te leggen. Mensen die met een sociaal wenselijk antwoord worstelen verwijs ik graag naar het interview van Thomas de Veen en Clara van de Wiel met reisjournalist Floortje Dessing en haar vader Chris in ‘Blad bij NRC’.

Onder het genot van een appelpunt aan het strand van Zandvoort besprak het gezelschap eerst de koetjes en kalfjes. Floortje had desgevraagd geen spijt van haar vele gevlieg, maar was qua milieubelasting strenger voor zichzelf geworden. Toen ze laatst naar Engeland ging, moest ze van zichzelf met de trein.

Haar vader: „Ze maakt boeiende reizen die voortkomen uit haar drang om mensen de wereld te laten zien. Dan moeten ze haar niet verwijten dat ze daar vervuilende vliegtuigen voor gebruikt.”

Floortje: „Ik vind dat wij in Nederland best bang zijn geworden voor de buitenwereld, voor het Midden-Oosten, voor diverse religies. Ik vind het zo belangrijk dat we een open blik houden. We moeten het toch met z’n allen redden op deze planeet.”

Kort samengevat: vliegen is slecht, maar soms moet het.

De echte pijn kwam toen het ging over Johan Dessing, de broer van Floortje zit sinds kort in de senaat voor Forum voor Democratie. Schitterend hoe Floortje en haar vader Chris daar in een pas de deux omheen dansten.

Vader Chris: „Dat is weer een heel apart verhaal. Daar heeft hij ons mee verrast.”

Floortje: „We waren er allemaal door verrast.”

Daarna werden de passen hardop geteld om maar niet uit de maat te zwieren. Vader Chris die zei dat er vroeger een progressieve, ruimdenkende sfeer in het gezin hing.

Floortje: „Een open hart, open geest, ruimte voor iedereen.” Mooiste citaat, van Floortje: „Weet je: alles wat je hierover zegt, ligt gevoelig. Wij hebben als familie afgesproken: wij gaan geen standpunten innemen over politiek. Het enige wat wij zeggen is: we houden zielsveel van hem en zijn blij dat hij iets doet wat hij graag wilde – iets bijdragen aan de samenleving.”

Hier werd met veel zalvende woorden veel zo nadrukkelijk niet gezegd dat je er als lezer bijna bij had willen zijn toen Johan Dessing een wereldbeeld onderuit schopte. Gelukkig zijn de Dessings geen ruziemakers.

Floortje: „We hebben Pasen gevierd met z’n allen in de tuin. De hele middag zitten ouwehoeren.”

Als ze je ooit vragen wat voor consequenties jij trekt als een verwante politiek actief wordt voor Forum voor Democratie zeg dan een paar keer achter elkaar dat je vooral veel van hem of haar houdt. Dodelijk.

