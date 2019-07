Amsterdamse homoseksuele priester ontslagen door bisdom

De homoseksuele priester Pierre Valkering is eind juni ontslagen als pastor van de Amsterdamse Vredeskerk. Dat heeft het bestuur van de Vredeskerk zondag bekendgemaakt in een brief, aan de parochie, meldt de Gaykrant.

Een woordvoerder van Valkering bevestigt het ontslag desgevraagd.

De 58-jarige Pierre Valkering werd dit voorjaar geschorst door het bisdom Haarlem-Amsterdam, toen hij tijdens de viering van zijn 25-jarig priesterschap een boek over zijn homoseksualiteit presenteerde. In dat boek schreef Valkering openlijk over zijn coming-out, bezoeken aan darkrooms, homosauna’s en zijn pornoverslaving.

Valkering laat vanaf zijn vakantieadres de NOS weten „niet blij te zijn” met zijn ontslag. „Maar deze manier van opereren verbaast mij niet”. De priester weet pas na zijn vakantie of hij het besluit aan zal vechten.

Valkering werd een dag na de presentatie van zijn boek door het bisdom verzocht zijn functie tijdelijk neer te leggen. Bisschop Jozef Punt schreef toen in een verklaring de openheid van het boek te waarderen, maar vanwege schendingen van zijn celibaatgelofte „niet anders kan dan van [Valkering] te vragen vanaf heden zijn priesterlijke taken voorlopig neer te leggen en een bezinningsperiode in te gaan.”

Het bisdom Haarlem-Amsterdam komt later deze maandag met een reactie.