Wapenloods van Nederlandse drugsbende gevonden in Spanje

Bij onderzoek naar een Nederlandse drugsbende is in de Spaanse stad Málaga een grote wapenvondst gedaan. Dat meldt de Spaanse politie zondag. Het zou gaan om „de grootste en gevaarlijkste Nederlandse criminele bende in de regio”. De bekendmaking volgt na een twintigtal arrestaties en nadat in oktober een ongebruikelijk grote hoeveelheid van ruim zes ton cocaïne in beslag werd genomen.

In een loods in de zuidelijke kuststad Málaga werden een AK-47, vijf Skorpions (een kleiner automatisch wapen), twee halfautomatische pistolen, een revolver, vier handgranaten, drie geluidsdempers en een „overvloed” aan munitie gevonden. De wapens waren verborgen in een voertuig. Ook heeft de politie een onbekende hoeveelheid geld en 35 overwegend dure auto’s gevonden. Meerdere voertuigen hadden dubbele bodems en hydraulische systemen om drugs te smokkelen.

Synthetische drugs

De politie deed meerdere huiszoekingen en vond daarbij nog eens vier kilogram mdma, 1,2 kilogram cocaïne, 1 kilogram hasj en 20.000 xtc-pillen. Eerder dit jaar werden al drie drugslabs ontmanteld. Daarbij werd onder meer 19.000 liter mierenzuur, 33.000 liter formamide, meer dan 22 ton natronloog aangetroffen, allemaal stoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij elkaar had de bende genoeg ingrediënten voor 80 ton mdma, 45 ton amfetamine en 25 miljoen xtc-pillen.

Vanwege de eerdere cocaïnevondst met een straatwaarde van een half miljard euro werden al zestien verdachten opgepakt in Spanje. Later volgden twee aanhoudingen in Nederland, een in Costa Rica en een in Oostenrijk.