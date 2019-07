Twaalf doden en tientallen gewonden door bomaanslag Afghanistan

In Afghanistan zijn zondag bij een bomaanslag zeker twaalf mensen omgekomen en meer dan vijftig mensen gewond geraakt. Dat bevestigen overheidsbronnen aan persbureau Reuters. De Talibaan heeft de aanslag opgeëist.

Een autobom ontplofte in de ochtendspits nabij een militair complex in de centraal gelegen stad Ghazni. Volgens Talibaan-woordvoerder Zabihullah Mujahed zijn verschillende leden van de Afghaanse inlichtingendienst NDS omgekomen bij de bomaanslag. Een regeringswoordvoerder bevestigt acht doden bij de inlichtingendienst en vier burgers. Het is onduidelijk of aanslag gepleegd is door een zelfmoordterrorist.

Vredesonderhandelingen

De aanslag komt op een moment dat de Talibaan begint aan vredesonderhandelingen tijdens een tweedaagse conferentie in Doha, de hoofdstad van Quatar. Sinds oktober voeren de Verenigde Staten en de Talibaan gesprekken over vrede. De Talibaan willen dat buitenlandse troepen - zo’n twintigduizend, het merendeel Amerikanen - Afghanistan verlaten. De VS eisen onder meer garanties dat Afghanistan geen toevluchtsoord wordt voor terroristen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wil voor 1 september een akkoord bereiken.

Sinds het einde van de NAVO-missie ISAF in 2014 is het aantal dodelijke burgerslachtoffers – door aanslagen, maar ook door luchtaanvallen van westerse en Afghaanse militairen – jaarlijks opgelopen, naar ruim 4.000 vorig jaar. Ook onder de strijdende partijen (leger en politie enerzijds, Talibaan, Islamitische Staat, Al-Qaeda en andere extremisten anderzijds) vallen jaarlijks meer slachtoffers.