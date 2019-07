Nederland verliest finale WK voetbal van titelverdediger VS

Het Nederlands elftal heeft zondag de finale van het WK voetbal met 2-0 verloren van titelverdediger de Verenigde Staten. Bij rust stond het nog 0-0. Megan Rapinhoe scoorde uit een strafschop, even later maakte Rose Lavelle het tweede doelpunt.

Het beruchte felle begin van de Verenigde Staten wist Nederland nog goed te doorstaan. Daarmee lukte het Nederland als eerste en enige ploeg dit WK om het eerste kwartier geen tegendoelpunt te krijgen tegen de Verenigde Staten.

De VS waren in Lyon wel duidelijk de dominante ploeg en voerden de druk steeds meer op. De eerste echt serieuze kans was in de 28ste minuut voor Julie Ertz vanuit een hoekschop, maar keepster Sari van Veenendaal redde knap. In korte tijd kwam de Amerikaanse ploeg drie keer keer dicht bij een doelpunt, steeds wist Van Veenendaal haar ploeg overeind te houden.

Een vrije trap van Nederland vijf minuten voor rust werd door Sherida Spitse naast geschoten. Daarna was het Nederland dat nog even druk zette, een echte kans bleef uit.

Penalty na VAR

In de 60ste minuut ging de bal op de stip, Rapinhoe schoot feilloos raak. Met een hoge trap had Stefanie van de Gragt de Amerikaanse Alex Morgan geraakt, wat de VS na tussenkomst van de VAR een penalty opleverden.

Nog geen tien minuten later was het Lavelle die de VS naar 2-0 schoot. Van Veenendaal kon er met geen mogelijkheid bij.

Daarop besloot bondscoach Sarina Wiegman een extra aanvaller in te brengen. Shanice van de Sanden kwam erin voor verdedigster Anouk Dekker, die vooraf de voorkeur kreeg boven Merel van Dongen.

Dat mocht niet baten. Nederland kon een derde tegendoelpunt voorkomen, maar wist zelf niet te scoren tegen de topfavoriet. Voor de vierde keer zijn de Amerikaanse vrouwen wereldkampioen, na 1991, 1999 en 2015.