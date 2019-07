Malta haalt toch migranten van reddingsschip Alan Kurdi

Ondanks eerder protest haalt Malta 65 migranten van een Duits reddingsschip. Het vaartuig Alan Kurdi van de hulporganisatie Sea-Eye pikte de groep vrijdagochtend op voor de kust van Libië, en wilde in eerste instantie naar Italië binnen. De Maltese premier Joseph Muscat zegt op Twitter dat de migranten niet op de eilandstaat zullen blijven, maar verdeeld worden onder Europese lidstaten. Sea-Eye is inmiddels op de hoogte gesteld.

Drie ernstig zieke personen aan boord van Alan Kurdi worden direct geëvacueerd voor medische hulp. „We hebben het gedaan! Ondanks grote weerstand, was een oplossing gevonden en de geredde [migranten] kunnen nu naar een veilige plek”, schrijft Sea-Eye in een reactie.

Hoe de migranten precies verdeeld worden, is niet duidelijk, Duitsland heeft toegezegd veertig op te nemen. Op videobeelden is te zien dat de Maltese kustwacht naast de Alan Kurdi ligt om de groep aan wal te brengen.

De Alan Kurdi hoopte zaterdag de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa binnen te varen, wat zoals verwacht tot grote weerstand leidde van de minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Die wil absoluut niet dat de migrantenschepen aanmeren in Italië, inmiddels is een decreet van kracht waarmee dergelijke ngo’s beboet kunnen worden.

‘Medeplichtig aan mensensmokkel’

Een ander vaartuig dat reddingsacties doet op de Middellandse Zee, voer zaterdag alsnog de haven van Lampedusa binnen. Het zeilschip Alex van Mediterranea Saving Humans had 46 migranten aan boord. Duitsland riep Italië tevergeefs op om het vaartuig binnen te laten. Italiaanse justitie verdenkt de kapitein van het schip inmiddels van medeplichtigheid aan mensensmokkel. De Alex is in beslag genomen.

Na de actie van Mediterranea Saving Humans besloot Sea-Eye niet te wachten op toestemming uit Rome en door te varen naar Malta. Maltese autoriteiten wilden in eerste instantie het schip niet helpen, maar hebben nu na een overeenkomst met de EU toch ingestemd. Volgens premier Muscat heeft de EU ook beloofd om nog eens 58 migranten die eerder naar Malta kwamen, te verdelen onder lidstaten. „We hebben een duurzame Europese oplossing gebouwd op solidariteit, menselijkheid en efficiëntie nodig”, reageert de Duitse Europa-minister Michael Roth.

Ruim een week geleden besloot de reddingsorganisatie Sea Watch een Italiaanse blokkade te doorbreken en aan te leggen op dezelfde plek als de Alex op Lampedusa. De kapitein van dat schip, Carola Rackete, werd onder huisarrest geplaatst maar is inmiddels weer vrij omdat ze volgens een Italiaanse rechter haar plicht deed.