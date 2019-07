Macron en Rohani bekijken hervatting nucleaire dialoog

De Franse president Emmanuel Macron heeft zaterdag met de Iraanse president Hassan Rohani afgesproken om voor 15 juli de mogelijkheden te onderzoeken voor de hervatting van een dialoog over de Iraanse nucleaire kwestie. Dat heeft het kantoor van Macron verklaard na een telefoongesprek met Rohani, meldt persbureau Reuters.

Macron sprak een uur lang met Rohani, een dag voordat Iran naar verwachting de uraniumverrijking opvoert tot 5 procent. Dat is boven de limiet van 3,67 procent die is afgesproken in het nucleaire akkoord uit 2015 tussen Iran en zes wereldmachten.

De Verenigde Staten hebben het akkoord vorig jaar op initiatief van president Donald Trump verworpen, en zware economische sancties tegen Iran hervat die waren opgeheven onder het verdrag. Spanningen tussen de twee landen zijn sterk opgelopen.

Macron sprak tijdens het gesprek zijn „diepe zorgen” uit over een verdere verzwakking van het akkoord, „en de gevolgen die naar noodzakelijkerwijs uit voortvloeien”, aldus de verklaring.

Rohani heeft volgens officiële bronnen tijdens het gesprek met Macron gezegd dat Iran bereid is met de VS in gesprek te gaan, op voorwaarde dat alle sancties worden opgeheven. Dat wordt beschouwd als uitgesloten.

Geschilprocedure

Het was niet direct duidelijk op welke gevolgen het Elysée doelde in de verklaring. Europese diplomaten hebben gezegd dat verdere schendingen van het akkoord kan leiden tot de start van een geschilprocedure door de Europese partijen bij het akkoord (Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de EU als geheel). Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot hervatting van sancties door de Verenigde Naties.

De Franse president voegde eraan toe dat hij zal blijven praten met de Iraanse autoriteiten en alle betrokken partijen om te werken aan een „de-escalatie van de spanningen met betrekking tot de Iraanse nucleaire kwestie.” Ook China en Rusland zijn partners bij het akkoord.

Iran, dat zich na terugtrekking van de VS aanvankelijk aan het akkoord hield maar later van koers veranderde, heeft van de Europese partners geëist dat ze meer doen om het akkoord te redden door het land te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. De overgebleven partijen hebben die sancties niet kunnen neutraliseren.