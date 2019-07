Lichaam gevonden bij zoektocht naar vermiste vrouw (18)

Een lichaam is gevonden bij de zoektocht naar een achttienjarige vrouw uit Epe die sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist wordt. Dat meldt de politie Gelderland zondag. Het is nog niet vastgesteld of het om de vermiste vrouw gaat.

De achttienjarige vertrok zaterdag rond 04.00 uur van een feestje in het Gelderse Oene op op een elektrische fiets richting Vaassen. Zaterdagmiddag verscheen ze niet op haar werk, volgens de politie was dat „voor haar niet gebruikelijk”. De politie verspreidde zaterdagavond daarom een Burgernet-bericht voor haar.

Het lichaam werd gevonden in het water bij de Vloeddijk in de buurt van Oene, zegt een woordvoerder tegen De Stentor. De politie doet nu onderzoek om vast te stellen om wie het gaat en wat er gebeurd is. Het gebied is afgezet.