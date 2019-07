Jumbo-Visma wint ploegentijdrit Tour de France, Teunissen houdt gele trui

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma heeft zondag de tweede etappe van de Tour de France, een ploegentijdrit, gewonnen. Dat betekent dat sprinter Mike Teunissen de gele trui behoudt.

Jumbo-Visma begon zondag als laatste aan de ploegentijdrit over ruim 27 kilometer door Brussel. Aan de finish waren ze 20 seconden sneller dan de Britse ploeg Ineos. Derde werden de renners van Quickstep, die op 1 seconde na de tijd van Ineos niet haalden.

Dylan Groenewegen, die zaterdag enkele kilometers voor de finish ten val kwam, kon het tempo van zijn ploeg niet bijhouden.

Gele trui

Teunissen won zaterdag verrassend de eindsprint van de eerste etappe in de ronde van Frankrijk. Hij is de eerste Nederlandse geletruidrager in dertig jaar. Erik Breukink was in 1989 de laatste.

Maandag start Teunissen opnieuw in het geel, als de Tour dit jaar voor het eerst Frankrijk zal binnenrijden. De etappe van 214 kilometer voert van het Belgische Binche naar het Franse Epernay en eindigt waarschijnlijk opnieuw in een massasprint.