João Gilberto, grondlegger van bossanova, overleden (88)

De Braziliaanse zanger, gitarist en componist João Gilberto, een pionier van de bossanova, is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rio de Janeiro. Dat heeft zijn zoon verklaard, meldt AP.

Gilberto was een van de grondleggers van bossanova, een mengeling van samba en jazz die eind jaren vijftig ontstond en wereldwijd populair werd in de jaren zestig. De melodieuze muziek groeide uit tot een handelsmerk van Brazilië.

Gilberto vormde het genre samen met Antonio Carlos Jobim, componist van de internationale hit ‘The Girl from Ipanema’, uitgevoerd in het Portugees door Gilberto en in het Engels door zijn toenmalige vrouw Astrud Gilberto. Zij maakte met het beroemde nummer haar debuut als vocalist.

Gilberto, die werd geboren in Bahia in het noordoosten van Brazilië, leerde zichzelf als kind gitaar spelen. Hij ontwikkelde een eigen stijl met moderne jazz-invloeden en hielp de bossanova te vormen met zijn liedje ‘Bim-Bom’.

Met zijn albums ‘Chega de Saudade’, ‘Love, a Smile and a Flower’ en ‘João Gilberto’ bereikte het genre een wereldwijd publiek. In 1964 nam hij een album op met de Amerikaanse saxofonist Stan Getz, getiteld ‘Getz/Gilberto’. Van die plaat, met ‘The Girl from Ipanema’, werden miljoenen exemplaren verkocht.

Voor het grootste deel van de jaren zestig en zeventig woonde Gilberto in de Verenigde Staten. In 2008 trad hij voor het laatst op. Zijn laatste jaren werden gekenmerkt door juridische problemen, schulden en geschillen met zijn kinderen. Hij meed de publiciteit en stond bekend als het „teruggetrokken genie” in Leblón, de buurt van Rio waar hij woonde.

Volgens João Marcelo Gilberto, de zoon van de muzieklegende, kampte zijn vader met gezondheidsproblemen. De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt.