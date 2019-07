‘Iran verhoogt uraniumverrijking naar vijf procent’

Iran gaat de uraniumverrijking verhogen naar vijf procent. Dat zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi zondag, volgens persbureau Reuters. Iran schendt met de verhoging de voorwaarden van het nucleair akkoord tussen Iran en zes wereldmachten uit 2015, waarin een maximumpercentage van 3,67 procent was afgesproken.

De Iraanse ophoging van de uraniumverrijking werd al verwacht. Het land vindt dat het zich niet meer aan het nucleair akkoord hoeft te houden, omdat andere landen dat ook niet doen. Araqchi zei volgens persbureau AP wel de „deur open te houden voor diplomatie”. De Verenigde Staten deden vorig jaar al afstand van het akkoord en hebben Iran het afgelopen jaar zware economische sancties opgelegd. Spanningen tussen beide landen zijn daardoor sterk opgelopen.

Lees ook: Onmachtig Europa leest Iran de les

Toewijding

De verrijking tot vijf procent is bedoeld voor de kernenergiecentrale van Bushehr, zeggen Iraanse autoriteiten. Dat kan gebruikt worden voor kernenergie, maar niet voor een nucleair wapen, waar 90 procent verrijkt materiaal voor nodig is. Nieuwe krachtcentrales zouden er voorlopig niet in het land worden gebouwd, maar kan wel de volgende stap betekenen. Araqchi zei zondag dat Iran vanaf nu iedere zestig dagen gaat evalueren of de „toewijding tot het akkoord wordt verminderd”, als sancties van andere landen tegen het land niet worden opgeheven.

Zaterdag sprak de Franse president Emanuelle Macron nog een uur telefonisch met de Iraanse president Hassan Rohani. Macron zei “diepe zorgen” te hebben over een verzwakking van het nucleair akkoord en de gevolgen daarvan. Rahoni zou hebben gezegd bereid te zijn in gesprek te gaan met de VS, wederom op voorwaarde dat dat land alle sancties zou opheffen.