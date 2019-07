Hoe maken we een krant als het nieuws niet stil staat?

Het voornaamste probleem was de timing. Dagen achter elkaar begonnen de beraadslagingen over de topfuncties rond het begin van de avond, en elke keer moesten we aan het eind van de avond beslissen wat we in de krant zouden zetten terwijl de vergaderingen voortduurden. Op de site kunnen we de lezer de hele dag bijpraten, en dat deden we bijvoorbeeld met dit liveblog – maar voor de krant moet de tijd op een gegeven ogenblik toch stilgezet worden.

Zondag leek Frans Timmermans nog op polepositie te liggen. Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad droeg de Nederlandse sociaal-democraat voor als voorzitter van de Europese Commissie. Dat leek een geheid onderwerp voor de voorpagina: Timmermans zou het misschien al worden, of bijna.

Maar er was toch nog te veel weerstand bij de Europese Volkspartij en vanuit Oost-Europa, schreven Europa-correspondent Tijn Sadée en inval-correspondent Stéphane Alonso, die in Brussel het vertrek van de nieuwe hoofdredacteur René Moerland opvangt. Omdat het lot van Timmermans plotseling weer vrij onzeker was, legde ik het verhaal op pagina 2. Voorop koos ik voor een beeldcover over een andere grote gebeurtenis van zondag: de ontmoeting tussen Trump en Kim.

Een etmaal later stonden de zaken er nagenoeg hetzelfde voor. Om de lezer toch bij te praten, kozen Alonso en Sadée een andere invalshoek: de kritiek van de Franse president Emmanuel Macron op het dagenlange vergadercircus. Een voorpagina was het weer niet – deze keer viel de keuze op de protesten in Hongkong.

Op dinsdagmiddag, toen ik onderweg was naar mijn avonddienst om de woensdagkrant te maken, hoorde ik op de radio de geruchten over het ‘lijstje-Von der Leyen’. Alles zou anders uitpakken dan gedacht, heette het. En inderdaad, rond acht uur ’s avonds werd het lijstje bevestigd. Geen Timmermans, maar een Duitse minister van Defensie als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Deze keer kwam het nieuws wel mooi op tijd voor de ochtendkrant. Het duo Alonso-Sadée typte de hele avond door, geholpen door diplomatiek redacteur Mark Kranenburg. Twee oud-correspondenten in Berlijn maakten snel dit prachtige portret van Ursula von der Leyen. En collega’s in België, Spanje en Amsterdam profileerden de andere hoofdrolspelers.

Niet elke avonddienst kent een bevredigende afloop, maar dit was toch een mooi krantje.