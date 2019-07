Het wonderkind en de toekomst in het toptennis

Vader Corey Gauff staat zaterdagmiddag naast baan 2 op Wimbledon, als verderop dochter Cori (15) met vier beveiligers tussen het publiek door richting de kleedkamer wordt begeleid na een partij in het gemengd dubbelspel. „Ik ben niet totaal verrast”, zegt hij over haar krachttoer in het enkelspel. „Veel dingen lukten haar al op jonge leeftijd.”

Cori ‘Coco’ Gauff, de Amerikaanse tienersensatie op Wimbledon, is de jongste speler in de achtste finales sinds Jennifer Capriati in 1991. Maandag speelt ze tegen de Roemeense wereldtopper Simona Halep. Gauff is, inclusief kwalificatie, inmiddels zes duels ongeslagen op Wimbledon.

Ze is een talent uit de buitencategorie, met een verbluffend zelfvertrouwen. „I want to be the greatest”, zegt ze herhaaldelijk. Denk groot, is het levensmoto van Gauff, eerstejaars high school-leerling: „Ik denk dat mensen zich te veel laten beperken.”

Toen ze zeven was verhuisde het gezin van Atlanta naar Delray Beach, Florida, vanwege de goede tennisfaciliteiten daar. Haar vader vertelt in een kort gesprek op Wimbledon dat hij in juni 2016 – zijn dochter was 12 jaar – zijn baan als hoofd verkoop bij een farmaciebedrijf opzegde om haar volledig te kunnen begeleiden.

„We hadden een tienjarenplan gemaakt, onderdeel daarvan was dat ik haar op termijn fulltime ging coachen.” Het moment dat hij de stap maakte kwam eerder dan verwacht door haar snelle progressie, maar ze waren er klaar voor. „We hadden al geld opzij gezet.”

Venus en Serena Williams, opgeleid door vader Richard, waren het voorbeeld voor de familie Gauff. „Zij lieten zien dat het mogelijk is”, zegt vader Gauff over de Williams-zussen. „Zij hebben het pad geëffend. Niet alleen voor ons, maar voor alle jonge Afro-Amerikaanse kinderen en ouders.”

Sponsorcontracten

In de eerste ronde versloeg Gauff de 24 jaar oudere Venus Williams en bedankte het icoon voor haar betekenis voor de sport. Vader Corey en moeder Candi stonden te springen in de spelersbox en maakten foto’s.

Een paar stoelen verderop zat agent Tony Godsick van Team8, het bureau dat Gauff op haar dertiende vastlegde en ook de belangen behartigt van Roger Federer. Gauff tekende al contracten bij kledingmerk New Balance en pastamerk Barilla.

Haar moeder deed op hoog niveau aan gymnastiek en atletiek en vader Corey speelde college-basketbal. Ze is relatief lang met 1,77 meter en ze is sterk voor een vijftienjarige. „Daardoor kan ze al op dit niveau mee”, zegt haar vader. „Fysiek heeft ze zich goed ontwikkeld.”

Komen de roem en het succes niet te vroeg? Met name in het vrouwentennis hebben verschillende ‘wonderkinderen’ de beloften niet – of maar ten dele – ingelost: door stress, langdurige blessures of persoonlijke problemen. Capriati stond op haar veertiende in de toptien maar stopte en kwam in het nieuws met drugsgebruik en diefstal. Later maakte ze een succesvolle comeback.

Tracy Austin stuntte op haar zestiende door de US Open te winnen, maar werd in de jaren daarna gegeseld door blessures. Martina Hingis won op haar zestiende drie grand slams, maar viel terug door blessures en stopte op haar 22ste. Ze kwam terug, maar nooit op haar oude niveau.

De Zwitserse Martina Hingis in 2006 in actie tijdens het toernooi van Gold Coast. Foto Steve Holland/AP

Vader Gauff vertelde in The New York Times dat hij het carrièreverloop van beloftevolle speelsters al bestudeerde toen zijn dochter zeven was, omdat hij zich, voor de lange termijn, zorgen maakte over een burn-out. Hij vergelijkt haar ontwikkeling nu met die van andere (oud-) spelers. Hij kijkt naar haar fysieke groei en hoe bijvoorbeeld Capriati, Hingis en de Williams-zussen er in deze fase voor stonden.

De hype rond Gauff werd afgelopen week met elke overwinning groter. Ze is er redelijk nuchter onder, zegt haar vader. Ze vinden het cruciaal dat ze een diploma haalt – ze komt uit een hoogopgeleide familie.

„Het maakt niet uit hoe goed ze speelt, ze is nog niet volwassen, ze is nog mijn kind, ze moet doen wat ik zeg”, zegt hij, met een lach. „Ze moet haar kamer schoonmaken, naar de kerk gaan, haar huiswerk doen. Ze moet doen wat iedere tiener doet.”

Er zijn beperkingen voor talenten: spelers van 14 tot en met 17 jaar mogen maar een bepaald aantal proftoernooien spelen, zo besloot vrouwentennisorganisatie WTA in 1994 in reactie op de problemen rond Capriati en andere tieners. Het idee: jonge spelers werden zo beter beschermd.

Beperkt aantal toernooien

Gauff mag nu twaalf toernooien spelen. Omdat ze al op verschillende toernooien in actie kwam, kan ze er tot haar zestiende verjaardag, in maart 2020, nog maar vijf spelen.

Tracy Austin in juni 1979 op Wimbledon tegen Brigitte Cuypers uit Zuid-Afrika. Foto Keystone/Zumapress/HH

„Een grote fout”, zegt de Franse coach Patrick Mouratoglou, zondagochtend in een gesprekje, als hij op weg is naar een training met Serena Williams. Met zijn tennisacademie is hij ook betrokken bij de begeleiding van Gauff. „Ze moeten het aanpassen. Ik denk dat het spelers raakt die eerder vroegrijp zijn. Je belemmert iemand die ergens klaar voor is.”

Het spelen van een beperkt aantal toernooien „vertraagt” haar ontwikkeling, denkt Mouratoglou. „De enige manier om te leren en je te verbeteren, is spelen. Niet iedereen is hetzelfde, sommigen breken eerder door, anderen later. Dat maakt het ook interessant. Ze zijn geen klonen.”

Vader Gauff hoopt eveneens dat de regels worden herzien. „Als iemand uniek is en een geweldige ontwikkeling vertoont, laat diegene dan een paar toernooien meer spelen.”