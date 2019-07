Griekenland maakt zich op voor afscheid van rebel Tsipras

Als de opiniepeilingen kloppen, nemen de Griekse kiezers vandaag na vier jaar afscheid van Alexis Tsipras, de rebelse linkse politicus die had beloofd dat hij zich in de Griekse schuldencrisis zou verzetten tegen het opgelegde bezuinigingsbeleid.

Na een zware nederlaag voor zijn partij Syriza bij de Europese verkiezingen in mei voelde Tsipras zich gedwongen de voor dit najaar geplande verkiezingen te vervroegen. Bij de parlementsverkiezingen van vandaag tekent zich een nieuwe nederlaag af. Veel kiezers van vier jaar geleden verwijten Tsipras, die Europese leiders in 2015 tot wanhoop bracht met zijn grillige opstelling in de schuldencrisis, dat hij uiteindelijk door de knieën is gegaan voor de bezuinigingseisen die gekoppeld waren aan de drie Europese reddingspakketten van in totaal 300 miljard euro.

Onder Tsipras is de toch al zware belastingdruk verder verhoogd, kelderde het bruto binnenlands product verder en bleef de werkloosheid hoog – onder jongeren ruim boven de veertig procent.

Mitsotakis

De voorspelde winnaar is Kyriakos Mitsotakis van de rechtse partij Nieuwe Democratie. Volgens opiniepeilers is de belangrijkste vraag of die erin slaagt een absolute meerderheid te halen van de 300 parlementszetels. Dat zal onder andere afhangen van de opkomst – het is voor het eerst sinds het einde van de kolonelsdictatuur in 1974 dat de Grieken in de hete julimaand gaan stemmen, en na de Europese verkiezingen in mei en lokale verkiezingen in juni is het al de derde keer in anderhalve maand dat er wordt gestemd. Een tweede belangrijke factor is of de kleine partijtjes die meedoen, erin slagen de kiesdrempel van drie procent te nemen. Hoe minder partijtjes dit lukt, zo laten peilingen zien, hoe groter de kans dat Nieuwe Democratie een stabiele absolute meerderheid haalt.

Mitsotakis heeft de wind mee. In een voorschot op zijn verwachte zege is de beurs in Athene sinds de Europese verkiezingen met bijna 20 procent gestegen. De rente op tienjarige staatsleningen is gedaald van 3,4 naar 2,2 procent. De 51-jarige Mitsotakis, een voormalige zakenbankier die in de VS heeft gestudeerd, heeft gezegd dat hij de belastingdruk wil verlagen, bedrijven wil stimuleren en de overheidsbureaucratie efficiënter wil maken.

Hij komt uit een van de bekendste politieke dynastieën in Griekenland – zijn vader was eerder premier, zijn zus was minister en burgemeester van Athene, en een neef is vorige maand tot burgemeester van de Griekse hoofdstad gekozen. Sinds hij in 2016 de leiding van Nieuwe Democratie overnam, is hij door Tsipras en andere tegenstanders afgeschilderd als „een kroonprins” van dezelfde oude garde die Griekenland in de financiële problemen heeft gebracht.

In een antwoord hierop zegt Mitsotakis dat hij trots is op zijn familie, maar dat hij de partij ingrijpend heeft veranderd. Bovendien, herhaalt hij vaak tegen verslaggevers, spreken de mensen me aan met Kyriakos, volgens hem een teken dat zijn achternaam er voor de kiezers minder toe doet dan de plannen die hij presenteert.