Deutsche Bank gaat 18.000 banen schrappen tot en met 2022, ongeveer een vijfde van het totaal aantal werknemers. De bekendmaking zondag maakt deel uit van een grootschalige reorganisatie binnen de grootste bank van Duitsland die 7,4 miljard euro gaat kosten. Die was onder meer nodig vanwege een mislukte fusie met Commerzbank in april.

Een vergaande reorganisatie werd in mei al aangekondigd en zondag goedgekeurd door de raad van commissarissen van Deutsche. Ook gaat de bank stoppen met de handel in aandelen voor klanten en zal zijn investeringstak kleiner worden. Het gaat om de grootste hervormingen sinds de financiële crisis. Van de 91.500 werknemers, zijn straks slechts nog 74.000 over.

In totaal verwacht Deutsche netto 2,8 miljard euro verlies in het tweede kwartaal van dit jaar vanwege de hervormingen. De bank met een hoofdkwartier in Frankfurt heeft de afgelopen jaren geworsteld met meerdere boetes, lage winstcijfers en een zakkende koers.

Deutsche gaat verder ook snijden in vastrentende beleggingen. Ook gaat het een nieuwe tak oprichten die ongewilde activa moet terugdringen. Dat gaat onder meer om risicogewogen activa ter waarde van 74 miljard euro.

Dit bericht wordt aangevuld.