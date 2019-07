Brazilië verslaat Peru en wint de Copa América in eigen land

Brazilië mag zich kampioen van Zuid-Amerika noemen. Tegen Peru, dat in de halve finales titelhouder Chili had uitgeschakeld, werd het 3-1 in een wedstrijd waarin de scheidsrechter een hoofdrol opeiste door twee penalty’s en een rode kaart uit te delen.

Het gastland won al het hele toernooi zijn wedstrijden zonder écht te imponeren en ook in de finale in het Maracaña stadion was het vooral de individuele klasse van de Braziliaanse spelers die de doorslag gaf.

Al na vijftien minuten scoorde Grêmio-aanvaller Everton, die Ajacied David Neres op de bank hield, de openingstreffer op aangeven van Gabriel Jesus. Tegen het einde van de eerste helft scoorde Peru via Paolo Guerrero de verrassende gelijkmaker uit een discutabele penalty, toegewezen na een handsbal van Thiago Silva. Het was voor Brazilië het eerste tegendoelpunt deze Copa América.

De hoop voor de Peruanen was van korte duur. In de blessuretijd van de eerste helft scoorde Gabriel Jesus, de meest besproken man op het veld, de 2-1 door optimaal te profiteren van de vrijheid die de Peruaanse verdediging hem gaf.

Rood voor Gabriel Jesus

In de tweede helft bleef Brazilië de bovenliggende partij zonder grote kansen te creëren. In de zeventigste minuut kreeg Gabriel Jesus zijn tweede gele kaart na een overtreding. In tranen verliet de aanvaller van Manchester City het veld, om onderweg naar de kleedkamer de VAR-televisie nog een beuk te verkopen.

Peru probeerde van de overtalsituatie te profiteren, maar wist geen moment echt een vuist te maken en toen invaller Richarlison in de blessuretijd nog een penalty benutte was de wedstrijd definitief beslist.

Voor het eerst sinds 2007 won Brazilië de Copa América weer, al zal Braziliaans president Jair Bolsonaro niet in een feeststemming zijn geweest. Bij het betreden van het veld voor de uitreikingsceremonie werd hij door het hele stadion uitgefloten.