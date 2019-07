Amerikaanse miljardair weer aangehouden wegens misbruik meisjes

De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein is zaterdag aangehouden op verdenking van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes, meldt persbureau AP na berichtgeving van de Daily Beast. Epstein werd hier in het verleden ook al van beschuldigd, maar ontliep in 2007 een veroordeling dankzij een schikking.

De 66-jarige miljardair zou tienermeisjes hebben betaald voor massages om ze vervolgens te misbruiken in zijn woningen in New York en Florida. Dat meldt persbureau AP op basis van anonieme bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek.

In 2007 werd Epstein verdacht van het misbruiken van bijna dertig meisjes, van wie de meesten tussen de dertien en zestien jaar waren. Van over de hele wereld vloog Epstein de meisjes in naar zijn huizen in New York, Palm Beach en een Caribisch privé-eiland. Daar zou hij de meisjes als seksslaven hebben gebruikt. Hij zou daarbij geholpen zijn door zijn medewerkers en door sommige minderjarige slachtoffers die daarna zelf nieuwe meisjes wierven.

Lees ook: Over de eerdere beschuldigingen aan het adres van Epstein Seksaffaire maakt Buckingham Palace nerveus

Geen levenslang, maar dertien maanden

De toenmalig openbaar aanklager, Alexander Acosta die nu minister van Werkgelegenheid is in de regering van president Trump, deed Epstein een schikkingsvoorstel. In ruil voor een bekentenis in twee aanklachten voor prostitutie en schikkingen met de minderjarige slachtoffers kreeg hij een minder zware straf. Hij kon levenslang krijgen, maar zat uiteindelijk een celstraf uit van dertien maanden.

Pas toen de miljardair vrijkwam, hoorden de slachtoffers van het schikkingsvoorstel. Eerder dit jaar oordeelde een rechter dat de aanklagers de slachtoffers hadden moeten inlichten over de deal tussen Epstein en de openbaar aanklager. Diezelfde rechter onderzoekt nu de geldigheid van die schikking.

Amerikaanse media melden dat Epstein maandag voorgeleid wordt.