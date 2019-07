Zweden wint troostfinale van Engeland: 2-1

Zweden heeft donderdag de derde plaats gehaald op het WK voetbal. In Nice werd het in de troostfinale tegen Engeland 2-1.

De spelers Kosovare Asllani en Sofia Jakobsson bewezen opnieuw hun waarde voor het Zweedse team. Die ploeg domineerde tijdens het eerste kwart van de wedstrijd. Asllani scoorde na tien minuten, door een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied. In de 22ste minuut kon Jakobsson die voorsprong uitbouwen.

Engeland kwam terug in de wedstrijd dankzij Fran Kirby, die na een half uur spelen een voorzet vanaf rechts wist binnen te schieten via de binnenkant van de paal. Daarna leek ook Ellen White doel te hebben gescoord. Haar doelpunt werd echter afgekeurd wegens hands, na tussenkomst van de VAR. Zo was de ruststand 2-1.

In de tweede helft hadden de Engelse ‘Lionesses’ de overhand. Ze voerden de druk op, maar kwamen niet tot de afronding van kansen. Een inzet van Lucy Bronze, in de laatste minuut van reguliere speeltijd, werd van de lijn gehaald.

Zweden werd eerder derde tijdens een wk: in 1991 en 2011. Dit jaar verloor Zweden de halve finale van Nederland, dat zondag in de finale staat. Dan treft Oranje het team van de Verenigde Staten.