Verenigde Staten eisen 12,6 miljard dollar van drugsbaron El Chapo

De Verenigde Staten hebben vrijdag een bedrag van 12,6 miljard dollar (11,2 miljard euro) geëist van drugsbaron Joaquín Guzmán, beter bekend als El Chapo. Volgens justitie is het bedrag een „conservatieve” inschatting van het geld dat hij heeft verdiend met de handel in cocaïne, heroïne en marihuana in de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau AP. El Chapo stond aan het hoofd van het Sinaloa-kartel en is een van Mexico’s grootste drugsbaronnen.

De aanklagers verwijzen naar verklaringen over de lucratieve drugshandel tijdens de maandenlange rechtszaak tegen El Chapo. Volgens getuigen bracht een kilo cocaïne in New York zo’n 35.000 dollar op, en kon een kilo heroïne op plekken elders in de VS 55.000 dollar opleveren. Volgens justitie heeft de drugsbaron zeker tweehonderd ton cocaïne, heroïne en marihuana naar de Verenigde Staten gesmokkeld.

Het is niet duidelijk of justitie ook het bedrag ook daadwerkelijk kan innen. Volgens de advocaten van El Chapo heeft de drugsbaron niet zoveel geld. „Het is krankzinnig om te denken dat Guzmán dat geld zelf zou hebben”, zei een van de advocaten tegen CNN.

Kartel

De drugsbaron werd in februari schuldig bevonden aan grootschalige drugshandel, moord, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Op 17 juli spreekt de rechter de straf uit. Verwacht wordt dat hij levenslang krijgt.

El Chapo sinds zit januari 2017 vast in een zwaarbeveiligde gevangenis in New York. Hij mag slechts een uur per week zijn cel verlaten. In juni werd een verzoek van El Chapo om meer luchttijd door de rechter afgewezen uit angst dat de drugsbaron zou ontsnappen. El Chapo zei onder meer twee uur per week buiten op het dak te willen sporten. Maar vanaf dat dak probeerde in 1981 al eens een gevangene tevergeefs te ontsnappen. De drugsbaron is in het verleden twee keer ontsnapt uit gevangenissen in Mexico.