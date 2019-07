Tweede hulpschip schendt Italiaans verbod, arriveert in haven Lampedusa

Zaterdag heeft opnieuw een schip met migranten aan boord het verbod van Italiaanse autoriteiten genegeerd. De Alex voer de haven van Lampedusa binnen. Het zeilschip, dat wordt ingezet door de organisatie Mediterranea Saving Humans, heeft 46 migranten aan boord.

Een ander schip ligt nog iets verder weg van Lampedusa. Het gaat om de Alan Kurdi, een Duits schip dat wordt gebruikt door Sea Eye. Het vaart in de buurt van Lampedusa, nadat eerder 65 migranten uit zee werden opgepikt. De organisatie laat weten dat de opvarenden vluchtelingen zijn die voor de Libische kust te water waren geraakt.

Drie schepen, drie organisaties

Sinds vorige maand is het voor reddingsschepen met migranten aan boord verboden om aan te meren in Italiaanse havens. Matteo Salvini, de minister van Binnenlandse Zaken, liet zaterdag dan ook weten dat de crew van de Alex de wet heeft gebroken. Hij heeft bepaald dat Italië geen migranten meer zal opnemen. Organisaties die migranten op zee helpen en naar Italiaanse havens brengen, zouden medeplichtig zijn aan mensensmokkel.

Het is nog niet bekend of de autoriteiten actie zullen ondernemen tegen het personeel en de opvarenden van de Alex. Hulpverleners van de organisatie Mediterranea deden zaterdag via Twitter verslag van hun ontvangst in de haven van Lampedusa: de bemanning noch de migranten mochten van boord komen. Zij zijn allen „uitgeput”, volgens Amnesty International Italië. De autoriteiten hebben bevoorrading van het schip - water en voedsel - toegestaan.

De Alex is het tweede vaartuig in korte tijd dat ondanks het verbod binnenkomt in een Italiaanse haven. Vorig weekend zette het vaartuig Sea-Watch 3 migranten aan wal op Lampedusa. Van dat schip werd de kapitein opgepakt. Het huisarrest van de Duitse Carola Rackete werd dinsdag, tot ergernis van Salvini, door een rechter opgeheven.

Demonstranten betuigen hun steun aan de hulporganisatie Sea Watch, in Hamburg.

Foto’s Daniel Bockwoldt/dpa/AFP

Seehofer: ‘Havens dicht houden is onverantwoord’

Over het Duitse schip dat zaterdag nog in aantocht was, twitterde Salvini: „Ik heb natuurlijk NEE gezegd”. Hij liet vrijdagavond al weten dat hij vindt dat de Duitse overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor de Alan Kurdi - het vaart onder Duitse vlag.

In een brief aan Salvini schrijft de minister Horst Seehofer dat Duitsland een aantal migranten, van zowel de Alan Kurdi als de Alex, wil overnemen. Dan moeten die schepen de opvarenden echter wel aan wal kunnen zetten: „Het is onverantwoord om schepen wekenlang op de Middellandse Zee te laten dobberen.”

In Duitsland kreeg Seehofers verzoek aan Italië, om soepeler te zijn en de schepen toe te staan aan te meren, veel bijval. In onder meer Hamburg gingen mensen de straat op, ook om hun steun te betuigen aan kapitein Rackete.

Salvini bleek zaterdagavond echter niet van plan om mee te gaan met Seehofers verzoek. „Beste Duitse overheid, de havens gaan niet open”, citeert persbureau Reuters de Italiaanse minister, die zich uitsprak in een video op Facebook. „Desnoods zetten we de migranten in een auto naar de Duitse ambassade.”