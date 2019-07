Turkse regering ontslaat baas centrale bank

De gouverneur van de Turkse centrale bank is zaterdag per decreet ontslagen. De centrale bank schrijft in een persbericht dat Murat Cetinkaya, die sinds april 2016 leiding gaf aan het instituut, wordt vervangen door zijn vice-gouverneur Murat Uysal. De reden voor Cetinkaya’s ontslag is niet bekendgemaakt. Zijn opvolger houdt „in de komende dagen” een persconferentie.

Oppositiepartijen reageren kritisch op Cetinkaya’s vertrek, schrijft persbureau Reuters. „Degenen die de gouverneur van de centrale bank van de een op de andere dag hebben ontslagen, hebben het recht verloren nog om vertrouwen te vragen in de Turkse economie. De centrale bank is een gevangene die wordt vastgehouden in het paleis”, aldus vooraanstaand oppositielid Faik Öztrak. Het ontslag van de centrale bankier roept ook in de financiële sector vragen op over de onafhankelijkheid van het instituut.

Cetinkaya verhoogde de officiële rentevoet vorig jaar om de val van de Turkse lira en de hoge inflatie tegen te gaan. De rente in het land steeg daardoor vorig jaar binnen een paar maanden van 8 tot 24 procent.

Die verhoging was echter tegen de zin van president Tayyip Erdogan, die er juist van overtuigd is dat de hoge rente de inflatie veroorzaakt. De president leverde dan ook al meerdere malen kritiek op de centrale bank. Volgens Reuters-bronnen binnen de regering zijn de meningsverschillen tussen de gouverneur en de regering van Erdogan over het monetair beleid de afgelopen maanden toegenomen.