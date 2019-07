Teunissen in geel na sprint eerste Tour-etappe

Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen heeft zaterdag de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. Hij kwam als eerste over de streep in de massasprint in Brussel, en wist daarbij de sprinters Peter Sagan en Caleb Ewan voor te blijven. Het kwam aan op een fotofinish: het verschil was iets meer dan een banddikte met Sagan.

De Limburger is daarmee de eerste Nederlander sinds dertig jaar die de gele trui wint in de wielerwedstrijd. In 1989 won Erik Breukink de proloog, die destijds in Luxemburg werd verreden. Teunissen, 26 jaar oud, krijgt na deze eerste etappe ook de witte en groene trui. Het is zijn vierde ritzege dit jaar.

BAM! @MikeTeunissen wins the 1st stage in Brussels and is the first yellow jersey! The first Dutchman since Breukink 30 years ago to wear the Maillot Jaune. #samenwinnen pic.twitter.com/eAq5YLGgHC — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 6, 2019

Geen sprint Groenewegen

Dylan Groenewegen, ploeggenoot van Teunissen en kopman van Jumbo-Visma, kon niet mee in de sprint om de etappezege. Hij was betrokken bij een valpartij in het peloton, op 2 kilometer van de finish. Teunissen zou eigenlijk zijn sprint aantrekken, maar kon in plaats daarvan voor eigen winst gaan.

In de 194 kilometer lange etappe in Brussel is ook de Deen Jakob Fuglsang hard gevallen. Met nog zo’n 20 kilometer te gaan ging de kopman van Astana, een van de favorieten voor de eindzege van de Tour, onderuit. Hij werd door ploeggenoten terug in het peloton gebracht.

Eerder in de etappe deden meerdere renners een poging om te ontsnappen. Greg Van Avermaet trok met drie anderen direct na de start ten aanval. De Belg wist daardoor de bolletjestrui te halen op de Muur van Geraardsbergen. De Fransman Stéphane Rossetto, die op zo’n zestig kilometer voor het einde kans zag een gat te slaan en een flink stuk vooruit reed, werd uiteindelijk ook weer ingehaald.