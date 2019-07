Nieuw regeringstoestel: een werkpaard met alleen oranje wingtips

Er is gratis koffie en ranja, en er zijn pennen met PH-GOV 2019 er op. En er lopen veel medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en mannen in pak met beveiligingsoortjes rond op Vliegbasis Woensdracht. Ze wachten op ruim 1.200 mensen die op zaterdagochtend het nieuwe regeringsvliegtuig komen bekijken. Ze hebben zich vooraf aangemeld voor een bezichtiging van de Boeing 737 BBJ (Boeing Business Jet), met de registratie PH-GOV.

Er zijn mannen met grote camera’s, maar ook opvallend veel gezinnen. Voor de familie Alkema Roseboom uit Bergschenhoek is het een uitje op weg naar familie in Zeeland. Moeder had het bedacht, vader, zoon (14) en dochter(12) vonden het best. Mevrouw Alkema Roseboom: „Dit vliegtuig is de representatie van ons land. Ik vind het een mooie gelegenheid om het van dichtbij te zien.”

Lilly Taapken uit Haarlem verraste haar man Teake met het uitje. Hij werkt als monteur voor KLM op Schiphol-Oost en verzamelt „rariteiten” uit de luchtvaart. Kleindochter Ayana (4) vindt het ook leuk. Jasper Hulleman (20) uit Etten-Leur is er met zijn broer en een vriend. Eén à twee keer per maand gaat hij vliegtuigen spotten bij Schiphol. Jasper zag het vliegtuig ook van binnen: hij liep stage voor de opleiding vliegtuigonderhoud bij Fokker, op de vliegbasis. „We hebben de wandpanelen eruit gehaald, voordat het interieur werd geplaatst.”

Zakelijk interieur

Voor de pers was, voorafgaand aan de publieke bezichtiging van de buitenkant, de mogelijkheid om de PH-GOV van binnen te bekijken. Het eerste wat opvalt: het interieur is zakelijk, bepaald niet protserig. Er zijn drie secties, met voorin zes stoelen, middenin acht stoelen rond tafels en achterin twaalf stoelen in een reguliere opstelling. Het toestel heeft een douche, twee satelliettelefoons en wifi. In vergelijking met andere zakenjets is de indeling functioneel.

Hans Büthker, bestuursvoorzitter van het Britse GKN Aerospace, hoort het vaker. „Mensen verwachten gouden kranen in een business jet. Dat doen we ook wel eens, maar dat is meer voor klanten in een andere regio, naar het oosten. Dit vliegtuig is een werkpaard, je stapt in en het vergaderen gaat gewoon door.”

Het interieur is zakelijk en vrij sober. „Je stapt in en het vergaderen gaat gewoon door.” Foto Rob Engelaar / ANP

Het Delftsblauwe thema van het interieur is vrij subtiel aanwezig in kussentjes, serviesgoed, tapijt en zelfs de wanden. Foto Rob Engelaar / ANP

Omscholingscursus voor koning

GKN Aersopace is het moederbedrijf van Fokker Technologies, dat op verzoek van Boeing het interieur van de cabine heeft ingebouwd. Ook al is Fokker inmiddels Brits bezit, de bijdrage uit Nederland zorgt ervoor dat menigeen spreekt over „Hollandse trots".

KLM levert de bemanning en verzorgt het onderhoud. De standplaats is Schiphol. Koning Willem-Alexander heeft zich laten omscholen om in een 737 te mogen vliegen.

Het Delftsblauwe thema van het interieur is vrij subtiel aanwezig in kussentjes, serviesgoed, tapijt en zelfs de wanden. Anders dan de voorganger, de PH-KBX, is de PH-GOV van buiten niet herkenbaar als Nederlands. Het oranje beperkt zich tot de wingtips aan de vleugels. Grijs is de overheersende kleur.

De verdwijning van de kleur oranje sluit aan bij de nieuwe registratie. KBX verwees naar Koningin Beatrix, GOV naar government. Het vliegtuig zal voor 88 procent worden gebruikt door leden van het kabinet, voor twaalf procent door leden van het Koningshuis. Voorrang bij een dubbele boeking is vastgelegd, zegt Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van I&W. „Koning en koningin gaan voor, dan de premier en zo verder. Prinses Beatrix is de laatste in de rij.”

Het nieuwe toestel kan veel verder vliegen zonder te tanken dan de KBX, ruim 9.000 kilometer. Foto Rob Engelaar / ANP

Nonstop naar Antillen

Een belangrijke eis voor het nieuwe regeringsvliegtuig was een grote actieradius: hij moet nonstop naar de Antillen kunnen vliegen. Daarom is de B737-700 uitgerust met vleugels van een 737-800, zodat hij meer brandstof mee kan nemen. Het toestel kan 9.150 kilometer vliegen zonder bij te tanken. Deze versie van de 737 is de generatie die voorafging aan de 737MAX, en beschikt niet over het omstreden besturingssysteem MCAS. De eerste versie van de 737-familie stamt uit 1968.

Voormalig minister Schultz van Haegen koos in 2017 voor de BBJ na een mislukte aanbesteding. Geen van de vier inschrijvingen voldeed aan de eisen die het ministerie had gesteld. Alleen Boeing voldeed volgens de minister aan de voorwaarden om desondanks met die ene leverancier te gaan onderhandelen over de prijs. Inclusief interieur en belastingen kostte de PH-GOV 92,7 miljoen euro. Begin augustus maakt het nieuwe regeringsvliegtuig zijn eerste officiële vlucht. Passagiers en bestemming zijn onbekend.

Regeringstoestellen Vier voorgangers en een interim-vliegtuig De PH-GOV is het vijfde Nederlandse regeringsvliegtuig en het tweede van Amerikaanse makelij. Voor het eerst verwijst de registratie niet naar een lid van het Koninklijk Huis. In 1946 kocht prins Bernhard een Douglas DC-3 van het Amerikaanse leger voor 50.000 gulden (22.700 euro). De PH-PBA had dienstgedaan bij de bevrijding van Europa. In 1961 was de F-27 Friendship (PH-PBF) het eerste toestel van eigen bodem, de eerste van drie Fokkers op rij. Het vliegtuig kostte 2 miljoen gulden. In 1972 kwam de PH-PBX, naar keuze vernoemd naar prinses Beatrix of nog steeds naar haar vader, een F-28 Fellowship. De prijs was inmiddels 16,5 miljoen gulden. Het voorlaatste regeringsvliegtuig, de PH-KBX (Koningin Beatrix) kostte 75 miljoen gulden. Het heeft 21 jaar dienst gedaan, van 1996 tot juni 2017. In 2010 werd het toestel voor 4,3 miljoen euro verbouwd. De Fokker F70 is door de staat voor 3,7 miljoen euro verkocht aan de Australische maatschappij Alliance Airlines. De afgelopen twee jaar maakten regering en Koningshuis gebruik van een interim-regeringsvliegtuig uit Malta.