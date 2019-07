Doden en honderden gewonden door overstromingen in Siberië

In Rusland zijn afgelopen week zeker 22 mensen omgekomen door hevige overstromingen in het oosten van Siberië. Dat schrijft het Russische persbureau Tass zaterdag. Nog zeker vijftien mensen zijn vermist.

Ook zijn meer dan vierhonderd mensen gewond geraakt en opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de autoriteiten hebben nog eens 2.165 bewoners medische hulp buiten het ziekenhuis gekregen. De noodtoestand is in de regio uitgeroepen.

De overstromingen vonden plaats in de regio Irkoetsk na hevige regenval eind juni. De ramp trof 103 dorpen in de omgeving en zeker 10.000 huizen zijn de afgelopen weken overstroomd. Vorige week zondag bezocht president Vladimir Poetin de regio. Het leger is ter plaatse om hulp te bieden.