Families zijn op elkaar gepakt in een opvangcentrum voor migranten in Weslaco, Texas. Volgens een onlangs uitgegeven rapport van de overheidsinspectie leven veel van de migranten uit Latijns-Amerika, die asiel willen in de VS, in dergelijke centra in erbarmelijke omstandigheden. "We zijn weer bezorgd dat deze overbevolking en de langdurige opvang van de migranten in dergelijke faciliteiten, een directe bedreiging vormt voor de veiligheid en gezondheid van de migranten, en van de agenten van de grenspolitie", luidde de conclusie. Deze foto werd uitgegeven door de Amerikaanse overheid.

Foto DHS/ Office of the Inspector General/ AFP