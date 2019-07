Voetbal lijkt eindelijk ook de VS te veroveren

Het begint als een picknick. De Bennetts uit Wilmington hebben hun stoeltjes rond de vlag van North Carolina Courage gezet en drinken biertjes. De Aquilars uit Hickory en hun vrienden bouwen een barbecue naast hun auto. Hun tienerdochters hebben de bal meegenomen naar een bol weilandje achter het witte hek en tikken daar over. De verkoopster van Lumpy’s duwt haar ijskarretje door de poort, uit een rokende kolenoven komen de eerste geblakerde pizza’s. Het is vijf uur, de wedstrijd begint om half acht en rond het Wake Med-stadion maken de fans van het vrouwenteam zich op voor de wedstrijd tegen Houston Dash.

Vrijdagavond in Cary, een voorstadje van North Carolina’s hoofdstad Raleigh. De vier beste vrouwen van North Carolina Courage bereiden zich in Frankrijk voor op de finale van het wereldkampioenschap voetbal, zondag tegen Nederland. Hun achtergebleven teamgenoten schieten zich in op het hoofdveld. De Amerikaanse competitie gaat gewoon door, ook zonder de beste speelsters van de teams. De jongens die voor een tientje per uur het stalletje met ballen, T-shirts en sjaaltjes bestieren vinden het een beetje raar en oneerlijk: „Vorig jaar stonden we rond deze tijd eerste, nu staan we vijfde.”

Hofleverancier

De internationals Abby Dahlkempfer, Crystal Dunn, Jessica McDonald, Sam Mewis spelen bij Courage. Met Chicago Red Stars en Portland Thorns is deze club hofleverancier van het Amerikaanse team. De vrouwen van Courage wonnen in 2018 het eerste, officieuze, wereldkampioenschap voor clubs door Olympique Lyonnais te verslaan. De vrouwen van de VS staan voor de derde achtereenvolgende keer in de WK-finale. In 2015 versloegen ze Japan. Iedereen in het Wake Med- stadion is beleefd tegen een Nederlandse verslaggever: „De Nederlandse vrouwen speelden geweldig tegen Zweden, het zal lastig worden zondag”, zegt Eboni Christmas met een lachje. Zij is een van de vaste supporters van Courage, een van de gangmakers in het sfeervak 207, waar vanavond een nieuwe supportersgroep zal debuteren: Uproar.

Voetbal is bezig aan een opmars in de Verenigde Staten, en niet alleen bij de vrouwen. Vorig jaar liet een enquête van Gallup zien dat de ondervraagde Amerikanen het als de op drie na (American football, basketbal, honkbal) leukste kijksport zijn gaan vinden, waarbij het gat met honkbal nog maar heel klein was.

Het aantal toeschouwers neemt toe. Het aantal clubs in competitie ook. Clubeigenaar Steve Malik van Courage heeft plannen gepresenteerd voor een nieuw stadion midden in de stad.

Christmas, die zelf niet speelt, zegt: „Voetbal was de sport die kinderen op de basisschool speelden, maar als ze groter werden dan kozen ze toch voor basketbal of American football.” De successen van met name de voetbalteams bij de vrouwen hebben dat veranderd, zeker als er grote sterren in spelen zoals vroeger Mia Hamm – die haar carrière ook in North Carolina begon – of nu Alex Morgan en vooral Megan Rapinoe. „Zij is nergens bang voor”, zegt Christmas.

Dan en Eleisa Bennett zijn altijd voetbalfans geweest, zeggen ze. „Veel spannender dan American football.” Hij is voor Liverpool, zij voor Chelsea. Hun 23-jarige dochter Heather speelde vroeger zelf. Giovanni Aquilar is vooral voor zijn dochters drie uur vanuit Hickory gereden om Courage aan te moedigen. Maar hij kijkt graag. „Ik zie liever vrouwen dan mannen spelen”, zegt hij. „Vrouwen zie je geen fopduiken maken of jammeren, zoals de mannen.”

Sfeer van een picknick

Vanavond zullen er zo’n 2.500 mensen in het stadion komen. Veel gezinnen met kinderen, en de sfeer blijft ook tijdens de wedstrijd die van een picknick – dat is bij de meeste Amerikaanse sporten zo. Veel mensen laten de wedstrijd even voor wat-ie is om hotdogs, nacho’s, pizza of ijs te halen. De vijf doelpunten van Courage leveren enthousiast gejuich op, aangemoedigd door de omroeper. „Ik zeg Kristen, dan zeggen jullie: Hamilton. Kristen …”, „ HAMILTON”, roept het publiek. De 23-jarige spits scoort deze avond vier keer, kappend, versnellend, hard en zuiver. Het wordt 5-2.

Sfeervak 207 heeft het er druk mee. Er wordt gedrumd, er wordt gezongen (‘You got us where you want us, you only down by three’, op de wijs van For He’s Jolly Good Fellow) en af en toe steken ze een vuurpot aan en wordt de noordzijde even paars of rood. Er staan misschien 35 mensen, onder wie de drijvende krachten achter Uproar, Patrick Sloan en David Warner. Zij hebben de nieuwe supportersgroep opgericht omdat de bestaande niet zo best georganiseerd was, zegt Warner. „Laatst ben ik met het team meegegaan naar Portland, aan de andere kant van het land”, zegt Sloan. „Grote genade. Daar zaten alleen in het sfeervak al 5.000 mensen. Daarmee vergeleken zijn wij nog een Mickey Mouse-club.”

Het succes van het vrouwenvoetbal in North Carolina schrijven ze toe aan oud-bondscoach Anson Dorrance, die ook het universiteitsteam van North Carolina leidde. „Hij heeft een geweldig oog voor talent.” Ze zien ook dat de jeugdteams van de verschillende nationale voetbalbonden in omvang toenemen. Dat het voetbal eindelijk ook de VS lijkt te veroveren, komt door de successen van de nationale elftallen, denkt ze. Niet alleen de Amerikaanse vrouwen spelen zondag een finale, de mannen staan in eindstrijd van de Gold Cup tegenover buurland Mexico, een duel met de gevoelswaarde van Nederland-Duitsland, zegt Warner. Een aanwijzing dat het de goeie kant opgaat, is dat sportzender ESPN een contract heeft gesloten met de vrouwenbond voor de uitzendrechten voor de rest van het seizoen. „Dat zijn allemaal kleine stapjes”, zegt Sloan.

Voorlopig de vrolijkste reacties kregen wel de jongens die in de pauze met grote opblaasballen rond hun lichaam het veld opkomen om een koldervariant op voetbal te spelen, waarbij ze om de haverklap botsen en koprollen maken. Emily en Olivia, studenten aan de technische hogeschool van Garner maken er een selfie bij. „Wij komen hier vooral voor een avondje uit.”