Bertens strandt in derde ronde Wimbledon

Kiki Bertens is er zaterdagmiddag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de vierde ronde van Wimbledon. Ze was kansloos tegen Barbora Strýcová: 5-7, 1-6.

In de eerste set nam Bertens nog de leiding dankzij een break, maar al in de eerst set speelde zij wisselvallig. De Tsjechische, nummer 54 op de wereldranglijst, kwam steeds sterker in de wedstrijd. Zij trok de achterstand direct gelijk (2-2). Strýcová overleefde op 4-4 zes breakpoints. Bertens leverde bij een achterstand van 6-5 haar eigen game in.

In de tweede set kwam Bertens maar nauwelijks meer mee. De nummer 4 van de wereld wist daarin maar één game te pakken.

De enige wedstrijd die de twee eerder ooit tegen elkaar speelden werd ook gewonnen door Strýcová. Bertens bereikte vorig jaar nog de kwartfinales van de grand slam in Londen. Dat was haar beste resultaat.