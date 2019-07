Aai de lamp

Volgens het sprookje hoefde Alladin maar één keer te aaien om de geest tevoorschijn te roepen. Dyson bedacht een hedendaagse variant op die wonderlamp: de LightCycle, een bureaulamp van 499 euro die al je wensen vervult. Je streelt over de sensoren om de lichtintensiteit of kleurtemperatuur (van harde snackbar-tl tot kaarslicht) aan te passen. Aanzetten hoeft niet: de LightCycle voelt dat je nadert en is meteen ook bewakingslamp.

Dyson belooft een persoonlijk lichtrecept, gebaseerd op tijdstip van de dag en leeftijd van de gebruiker. Want – kijk maar eens naar de telefoonschermpjes om je heen – oudere ogen hebben veel meer licht nodig dan jonge. De Dyson-app is erg nieuwsgierig en wil weten waar je woont (om het tijdstip van zonsopgang te bepalen) en wat je geboortedatum is. Heb je energie en concentratie nodig, dan kun je in de boostmodus baden in extra fel, wit licht.

In volautomatische modus is de lamp onrustig met zijn aanpassingen. Sowieso zijn de opties overweldigend – le tech pour le tech. Dat past bij de vernuftige constructie, die des Dysons is: zichtbare techniek, net zoals bij de doorzichtige stofzuigers.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 juli 2019