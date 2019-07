Google op het aanrecht

De Google Assistent heeft een nieuwe behuizing: de Nest Hub, een slimme speaker met een 7 inch beeldscherm voor 129 euro. Het is een tv’tje voor in de keuken dat antwoord op geeft op de grote vragen in het leven zoals ‘Gaat het regenen?’ of ‘Wie staat er aan de voordeur?’. Je kunt er spullen uit je smart home mee bedienen, in het Nederlands, via een slim vormgegeven display. De Nest Hub is een prima fotolijstje, maar de ingebouwde luidspreker schiet tekort om van muziek te genieten. Er zit geen camera in en de microfoon kan ook echt uit, belooft Google.