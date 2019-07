kleveRIG kiekje

Wat moet je nog met een kleinbeeldcamera nu iedereen met een telefoon fotografeert? Canon gooit het over een andere boeg en bouwde een plakkerige variant op de Polaroid-camera. De Zoemini S is een draagbare fotoprinter van 170 euro die zelf ook (nogal basaal) kan fotograferen en kiekjes verandert in kleine stickers. Het beste resultaat krijg je als je foto’s van je eigen telefoon via de meegeleverde Mini Print App afdrukt. De beeldkwaliteit is redelijk, een beetje flets . De stickers zijn 5 bij 7,6 centimeter groot. Een setje van 20 stickers kost 12,50 euro.