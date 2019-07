Zeven lessen voor de moderne kapitalist

Serie Hoe fixen we het kapitalisme?

Toenemende onrust door groeiende inkomensongelijkheid, woede over belastingontwijking, zorgen over de toekomst van de planeet, ongenoegen over de machtsconcentratie bij grote techondernemingen, verzet tegen doorgeslagen marktwerking. Na dertig jaar neoliberalisme doemt de vraag op of het kapitalisme is doorgeslagen en de samenleving zijn vertrouwen verliest in dit economische systeem. Voor deze serie gingen NRC-redacteuren op zoek naar de oorzaken van de crisis in het kapitalisme en mogelijkheden om het te repareren.

Is Jeff Bezos, de topman van het Amerikaanse Amazon, rijk? Volgens het blad Forbes is hij op dit moment goed voor 131 miljard dollar. Bill Gates, als oprichter van Microsoft een oudgediende in de Forbes-lijst, bezit 95 miljard. Fabelachtig als deze rijkdom mag zijn, bijna anderhalve eeuw geleden zouden de allerrijksten er minzaam glimlachend op neer hebben gekeken. Volgens schattingen bezat spoorwegkoning Cornelius Vanderbilt, in dollars van vandaag, 200 miljard. Staalkoning Andrew Carnegie was goed voor tussen de 310 en 372 miljard dollar en oliemagnaat John D. Rockefeller tussen 336 en 341 miljard.

Zo ver is het nu nog nét niet. Maar de terugkeer van veel verschijnselen uit de late negentiende eeuw moet zo langzamerhand alarmerend overkomen – niet alleen voor de critici van het kapitalisme, maar zeker ook voor de voorstanders. Het proletariaat van toen, de massa van rechteloze arbeiders, heeft een moderne pendant in het ‘precariaat’: werkende mensen voor wie veel bestaanszekerheden zijn weggevallen. De monopolies die de Amerikaanse ‘roofbaronnen’ zo schathemelrijk maakten, vormden zich in de nieuwe bedrijfstakken: staal, olie en spoorvervoer. Anno nu is het bedrijfsmodel van de grote internetondernemingen als Facebook, Google, Amazon of Uber niet veel anders: volledige dominantie in hun eigen veld.

Communistisch Manifest

Kritiek op de ‘financialisering’ van de economie en op de macht van de banken is er, zeker sinds de kredietcrisis, genoeg. Ruim honderd jaar geleden was die er eveneens: in Das Finanzkapital van Rudolf Hilferding uit 1910. En maak van kritiek op ‘globalisering’ kritiek op ‘mondialisering’ en je bent terug bij Karl Marx’ Communistisch Manifest. Het achterblijven van de lonen, groeiende ongelijkheid en het stollen van de bevolking in klassen die zichzelf bestendigen: ook dát zijn voor een deel echo’s uit de negentiende eeuw. Dat was de eerste periode waarin het kapitalisme zijn vleugels mocht uitslaan.

Zijn we in een soortgelijke periode verzeild geraakt? Daar zijn aanwijzingen voor. De val van het IJzeren Gordijn in 1989 betekende dat het kapitalisme voor het eerst sinds 1917 zonder rivalen was. Daarna ging het in het Westen in . Werk werd geflexibiliseerd, bankregels versoepeld. De belangrijkste nieuwe markt, het internet, werd niet of nauwelijks gereguleerd. De staat trok zich terug, ten gunste van de markt, die alles beter wist. Privatiseren, dereguleren, flexibiliseren: de burger moest een rationeel kiezende agent van zijn eigen belangen worden.

Fotoserie markten Veilinghuis Derksen

Voor deze serie bezocht fotograaf Merlin Daleman een reeks aan markten. Die zijn tot in elk onderdeel van ons leven doorgedrongen. Of het nu gaat om bloemen, energie die via schermen wordt verhandeld of tweedehandsspullen die we op digitale marktplaatsen aanbieden. Markten bestaan al sinds de oudheid en zijn een essentieel onderdeel van onze kapitalistische samenleving.





Maar wat waren de lessen van de negentiende eeuw ook alweer?