Mijn kleinzoon van vier vraagt, naar mijn idee, naar de bekende weg. Wijzend naar een mandje eieren vraagt hij: „Zijn dat eieren opa?” „Nee”, zeg ik plagerig. „Dat zijn tomaten.” Even is het stil, waarna een tweede vraag volgt: „Waarom lijken deze tomaten op eieren?”

