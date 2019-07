Verzekeraar: niemand meer naar Ikazia Ziekenhuis

Inwoners van Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden die verzekerd zijn bij de grote verzekeraar VGZ mogen vanaf deze week niet meer naar het Ikazia Ziekenhuis, in Rotterdam-Zuid. De verzekerar heeft alle huisartsen in de regio gevraagd geen nieuwe patiënten meer naar het Ikazia te verwijzen in 2019. Alleen spoed-behandelingen en bevallingen worden voor VGZ-verzekerden vergoed in het Izakia.

Reden is dat het Ikazia te hard groeit, volgens VGZ, en dus meer zorg levert dan voor dit jaar is afgesproken met de verzekeraar. Ook vorig jaar leverde Ikazia voor drie miljoen euro meer behandelingen dan was afgesproken, zegt VGZ. Dat bedrag heeft VGZ níet uitbetaald aan Ikazia. Directeur Rob Kievit van het Ikazia zegt in een reactie: „We hebben die drie miljoen zelf opgevangen. Maar dat kan niet elk jaar. Dit jaar gaan we weer de afspraken met VGZ overschrijden.” Dat komt, zegt Kivit, doordat er steeds mee ouderen in een slechtere conditie in het ziekenhuis terecht komen. En dát komt weer doordat ze veel langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. „We zijn een goed ziekenhuis en we vinden niet dat we patiënten moeten weigeren omdat het budget-plafond is bereikt.” Met andere grote verzekeraars als Zilveren Kruis/Achmea en CZ heeft het Ikazia „geen enkel probleem”.

Vroeg ingrijpen

Het is voor het eerst dat een zorgverzekeraar zo vroeg in het jaar al ingrijpt bij patiëntenstromen. Meestal bereiken zorg-instellingen pas tegen het einde van het jaar hun afgesproken ‘budget-plafond’.

De vier grote verzekeraars (Achmea, VGZ, CZ en Menzis), die 85 procent van de markt in handen hebben, hebben afgesproken met het kabinet dat alle ziekenhuizen dit jaar maar 0,8 procent meer zorg mogen geven (ofwel kosten mogen declareren) dan in 2018. Ook voor dat jaar was in een ‘hoofdlijnen-akkoord’ afgesproken dat ze hooguit 0,8 procent mochten groeien ten opzichte van 2017. Het is één van de weinig instrumenten die het Rijk in handen heeft om de ziekenhuis-kosten te beteugelen. Een andere manier is om de vergoeding van bepaalde behandelingen voor iedereen uit het basispakket te halen.

De ziekenhuizen hielden zich vorig jaar aan de afspraak, als groep (ongeveer 80 ziekenhuizen). Wel is het zo dat het ene ziekenhuis meer mag groeien dan het andere. In de regio Rotterdam vraagt VGZ huisartsen nu om wél te verwijzen naar het Maasstad Ziekenhuis, het Albert Schweitzer in Dordrecht of het Sint Fransiscus in Rotterdam-Noord. Aan de huisartsen schrijft VGZ: „We hopen dat u VGZ-verzekerden wil verwijzen naar een ander ziekenhuis. We realiseren ons dat dit veel gevraagd is, maar denken dat dit voor onze verzekerden (en uw patiënten) echt het beste is omdat ze dan meteen op de juiste plek zijn.”