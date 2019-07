Venezolaanse regering laat 22 gevangen vrij

Donderdag heeft de Venezolaanse regering 22 mensen vrijgelaten uit de gevangenis. Dat zegt Michelle Bachelet, mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties, vrijdag - zo meldt persbureau Reuters. Waarom de regering daartoe besloot, is onbekend. Wel volgt de actie op een VN-rapport over mensenrechtenschendingen in Venezuela. Bachelet presenteerde dat rapport donderdag donderdag.

Onder de vrijgelatenen bevinden zich rechter Maria Afiuni en journalist Braulio Jatar. Afiuni werd in 2009 vanwege corruptiebeschuldigingen gearresteerd. Twee jaar later kreeg ze huisarrest opgelegd. In maart dit jaar werd ze door de rechtbank nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De overige twintig vrijgelatenen zijn studenten, zegt een VN-woordvoerder tegen Reuters.

Verder blijkt uit het VN-rapport dat zittend president Nicolás Maduro ervan wordt verdacht op grote schaal jonge Venezolaanse mannen te arresteren, te ontvoeren of te executeren. Vorig jaar zouden onder zijn regime meer dan vijfduizend Venezolanen zijn vermoord, in het kader van „verzet tegen autoriteiten”. Ook dit jaar zijn al ruim vijftienhonderd vermissingen bekend bij de VN.