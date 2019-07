Tweede man ministerie van Justitie en Veiligheid stapt op

De tweede man van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Ronald Barendse, is vrijdag opgestapt. Dat meldt het ministerie. Plaatsvervangend secretaris-generaal Barendse raakte in opspraak nadat donderdag uitkwam dat hij zelf op zoek was gegaan naar het lek dat de WODC-affaire had veroorzaakt, terwijl het Openbaar Ministerie al onderzoek deed.

Nieuwsuur bracht donderdag naar buiten dat Barendse zelf gesprekken had gevoerd met medewerkers over integriteit. Barendse bevestigde dit. Omdat hij het OM-onderzoek verder „op geen enkele manier wil belasten” neemt hij nu ontslag.

Minister Grapperhaus noemde donderdag het eigen onderzoek van Barendse „onacceptabel”. Vrijdag zei hij het „zeer ingrijpende besluit” van Barendse te accepteren.

Aangifte

In een mail aan zijn ambtenaren schrijft secretaris-generaal van Justitie Siebe Riedstra dat Barendse vanwege „de discussie” opstapt. Barendse zou niet willen dat zijn functioneren de door Riedstra en hem ingezette veranderingen frustreren. Volgens Riedstra vormden ze een „tandem” om het ministerie te veranderen na alle schandalen van de laatste jare

Nieuwsuur kreeg anderhalf jaar geleden vertrouwelijke documenten in handen, waaruit bleek dat ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid druk uitoefenden op medewerkers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Dat is een onafhankelijk instituut. Het ministerie deed, ondanks dat minister Grapperhaus (VVD) had gezegd dit niet te willen, aangifte tegen het lek.