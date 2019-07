Twee Nederlandse wrakken voor kust Maleisië verdwenen

Twee wrakken van Nederlandse onderzeeboten die tijdens de Tweede Wereldoorlog gezonken zijn voor de kust van Maleisië, zijn verdwenen. Dat is gebleken uit een recente expeditie, schrijven de ministers Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en Ingrid van Engelshoven (OCW, D66) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van de onderzeeboot O16 zijn slechts enkele restanten op de zeebodem achtergebleven. Van het vaartuig KXVII is alleen nog een afdruk in de zeebodem te zien, concludeerde een samengesteld team van Nederlandse en Maleisische experts. „Dit bericht raakt ons diep”, schrijven de ministers. „Deze wraklocaties van de schepen zijn de laatste rustplaats van de opvarenden en vormen een plek van herinnering.”

Het nieuws is extra pijnlijk omdat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) in maart nog afspraken maakte met Maleisië om gezonken Nederlandse onderzeeboten voor de Maleisische kust te beschermen. Er zou een plan opgesteld worden om te voorkomen dat illegale metaalbergers de gezonken onderzeeboten zouden plunderen. In totaal waren er vier dergelijke wrakken.

Nabestaanden van de bemanning van de twee onderzeeboten zijn inmiddels op de hoogte gebracht, melden de ministers. Ook hebben de expeditieleden afgelopen week op beide locaties een herdenking gehouden.

Mijnenveld

De O16 voer in 1941 na een patrouille waarbij meerdere Japanse transportschepen tot zinken werden gebracht vermoedelijk tegen een Japanse zeemijn. Op een persoon na kwam de volledige 42-tellende bemanning om het leven. De KXVII voer een week later een Japans mijnenveld in en zonk met alle 38 opvarenden.

In 2016 werd ook al bekend dat drie Nederlandse oorlogsgraven voor de kust van Indonesië geheel of gedeeltelijk waren verdwenen. Toen ging het om marineschepen die betrokken waren bij de Slag in de Javazee. Daarbij vonden meer dan duizend Nederlandse en Indisch-Nederlandse militairen het zeemansgraf.