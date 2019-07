Twee doden door explosie in Vlaardingse flat

Bij een explosie in Vlaardingen zijn twee mensen om het leven gekomen. De explosie deed zich voor in een flat met zeventien woningen. Die zijn ontruimd, de bewoners kunnen worden opgevangen in het stadhuis, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer onderzoekt nog of het gebouw instabiel is geworden als gevolg van de explosie of de brand die daarna uitbrak. Zo lang de brandweer en het bouw- en woningtoezicht daar nog geen goed beeld van hebben, kan de politie niet naar binnen voor nader onderzoek naar de oorzaak.

Dit bericht wordt uitgebreid.