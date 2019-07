Turkse journalist Mehmet Altan vrijgesproken

De Turkse journalist Mehmet Altan is door het Turkse Hoogtegerechtshof vrijgesproken van betrokkenheid bij de mislukte couppoging in 2016. Eerder was de bekende Turkse econoom, journalist en auteur van meer dan 25 boeken veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens het hof is er niet genoeg bewijs dat hij betrokken was bij de Gülenbeweging, die door Ankara wordt gezien als terreurorganisatie en aanstichter van de coup. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu.

Zijn broer Ahmet Altan, een van de bekendste schrijvers van Turkije, en Nazli Ilicak, beiden ook journalist en eerder in dezelfde zaak veroordeeld tot levenslange straffen, werden door het Hoogggerechtshof vrijgesproken van het schenden van de grondwet. Ze zijn beiden echter wel schuldig bevonden aan het steunen van de Gülenbeweging. De twee krijgen geen levenslange celstraffen, maar moeten alsnog vijftien jaar de cel in.

Lees ook onze recensie over het laatste boek van Ahmet Altan: In Erdogans kooi ontnemen ze je je gezicht

De journalisten werden in februari van dit jaar door een rechtbank in Istanbul samen met enkele andere journalisten veroordeeld tot levenslange celstraffen voor hun vermeende steun aan de coup in juni 2016 en banden met de Gülenbeweging. De broers Mehmed en Ahmet werden onder meer verdacht van het geven van gecodeerde boodschappen in een talkshow op de dag voor de couppoging. De journalisten ontkennen alle aantijgingen. Volgens hen proberen de Turkse autoriteiten hen het zwijgen op te leggen en wordt de persvrijheid geschonden.

Bekende journalisten

De gebroeders Altan werden in september 2017 opgepakt en zaten in afwachting van hun proces meer dan een jaar vast. Ahmet (67) is de voormalige hoofdredacteur en oprichter van de krant Taraf, die na de couppoging werd gesloten door de autoriteiten. Mehmet (65) werkte voor de krant Sabah. Hij werd later hoofdredacteur van de krant Star. Ook is hij hoogleraar, econoom en schreef hij meer dan 25 boeken. Nazli Ilicak (73) werd opgepakt in juli 2016 en werkte als journalist voor de Sabah.

Sinds de mislukte couppoging bijna drie jaar geleden zijn bijna 100.000 mensen gearresteerd, onder wie veel journalisten. Duizenden mensen zijn veroordeeld, de meesten zitten nog in voorarrest. Ook zijn meer dan 150.000 ambtenaren, militairen en anderen hun baan verloren, omdat ze bij de Gülenbeweging zouden horen. Na de mislukte staatsgreep werden tientallen kranten gesloten. Op de persvrijheidslijst van de internationale journalistenorganisatie Reporters Without Borders (RSF) staat Turkije op plek 155 van de 180 landen.