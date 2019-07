Trumps 4 juli-viering is vooral aan zijn supporters besteed

,,Nog vier jaar! Nog vier jaar” De president mocht nog zo stellig hebben beloofd dat zijn toespraak op Onafhankelijkheidsdag geen politieke campagne zou worden, de vele duizenden belangstellenden die langs de Reflecting Pool voor het Lincoln Memorial in Washington stonden te luisteren, trokken donderdagavond hun eigen conclusie. Zij vatten de nationale feestdag op als een afhankelijkheidsbetuiging van zijn kiezers aan Donald Trump.

Als hun gejuich voor de president, hun gescandeerd ‘Trump! Trump! Trump!’, niet al voldoende bewijs was voor het feit dat het vooral de aanhang van de president was die de nationale viering in de hoofdstad kwam bijwonen, dan hun uitdossing wel. Paraplu’s, vlaggen, petjes, T-shirts met ‘Trump 2020’, ‘Build the wall’, ‘Keep America great’ en ‘Only you can prevent socialism – MAGA’ waren allemaal variaties op verkiezingsleuzen van Trump.

Een nationalistische speech

De ruim drie kwartier durende toespraak van Trump onder het motto ‘Saluut aan Amerika’ was een beknopte weergave van de militaire geschiedenis van de Verenigde Staten, van de onafhankelijkheidsstrijd vanaf 1775 en de oorlog van 1812 tegen de Britten tot aan de strijd tegen IS in Syrië. De president roemde oude Amerikaanse oorlogshelden, maar ook uitvinder Thomas Edison en Frederick Douglass, strijder tegen slavernij, en hij haalde iets jongere helden op het podium naast zich.

De toespraak van donderdag was, zo hoorden de Amerikaanse politieke commentatoren, minder grimmig, minder wrokkig dan de toespraak waarmee Trump enkele weken geleden zijn campagne officieel aftrapte. De president zei: ,,We delen allemaal dezelfde helden, hetzelfde land, hetzelfde hart en we zijn allemaal gemaakt door dezelfde almachtige god.”

De redevoering was dus niet zozeer politiek als wel nationalistisch. Alleen in zijn loftuitingen aan het adres van de kustwacht, misschien niet toevallig het eerste legeronderdeel dat hij prees, klonk iets van Trump de partijpoliticus door. ,,Zij beschermen onze grenzen”, zei Trump, en daarmee symboliseren ze een van zijn belangrijkste verkiezingsthema’s. ,,Ze houden onze grenzen op slot voor terroristen en drugssmokkelaars.”

Weinig demonstranten

Dat vele duizenden mensen regen en onweer trotseerden om de toespraak te horen, zal Trump hebben gesterkt in zijn zelfvertrouwen – net als het feit dat hij in het tweede kwartaal van dit jaar volgens zijn campagne liefst 105 miljoen dollar aan vooral kleine donaties inzamelde, ongeveer vijf keer zoveel als de Democratische koploper Joe Biden. Dat de protestdemonstraties tegen hem beperkt bleven tot een groepje rond de bekende reuzenballon van Trump als baby in de luiers en rondwandelende enkelingen, zal hem even goed hebben gedaan.

De jongen uit Californië met foto’s van de vorig jaar overleden senator John McCain (,,Trump heeft een hekel aan hem”), het echtpaar uit Virginia dat de president verweet veteranen te misbruiken (,,Jij had ‘hielspoor’”, hadden ze op hun borst geschreven), de twee ouderen die hun kartonnen bord met ‘Vrijheid, geen fascisme’ onder hun regenjas hielden, ze verdronken in de menigte Trumpaanhangers.

Spot drijven met Trump tijdens Onafhankelijkheidsdag



De menigte klapte voor Trump, maar vooral voor de door hem als showmaster aangekondigde vliegtuigen die over de Mall scheerden. De F22 Raptor gevechtsvliegtuigen en de B2 Stealth bommenwerper, een gekartelde driehoek, ontlokten een onhoorbaar, maar op de reuzenschermen wel zichtbaar ‘wow!’ aan de president.

Dat het leger enigszins verlegen was met het ‘Saluut aan Amerika’, blijkt wel uit het feit dat, op de hoogste militair na, stafchef van defensie John Dunford, alle andere hoge militairen niet naar deze 4-juliviering kwamen. Dat de regering er enigszins verlegen mee was blijkt wel uit het feit dat zij weigerde bekend te maken hoeveel overheidsgeld eraan is besteed. The Washington Post onthulde deze week dat de Nationale Parken in elk geval 2,5 miljoen dollar voor het optreden van de president had vrijgemaakt (het Lincoln Memorial en The Mall zijn nationale parken).

Billy, een Vietnamveteraan, en zijn vrouw Terry uit North Carolina zeiden dat ze zeker weer op Trump gaan stemmen in 2020. Vonden ze dit dan een campagnetoespraak van Trump? Nee, helemaal niet. Billy is alleen tegen socialisten zoals Barry Soetoro. Barry Soetoro? ,,Zo heette de vorige president”, aldus de veteraan, die daarmee een gekoesterde theorie van Donald Trump echode, dat Obama geen geboren Amerikaan was en dus nooit president had mogen worden.

Dat de haat bij Obama bij meer Trumpaanhangers diep zit, is te zien aan de man die met zijn korte kaki broek en blauwe T-shirt (‘Trump 16’) bij de uitgang van het park rusteloos heen en weer loopt. Aan de overkant van de straat prediken de Hebrews for Israel, een groep zwarte zeloten die steevast bij manifestaties opduikt. ,,Klote-apen”, roept de man. ,,KLOTE-APEN!” Een agent probeert hem te kalmeren, maar het lukt niet. ,,Er is toch vrijheid van meningsuiting? We hebben acht jaar een aap als president gehad die ons land naar de klote heeft geholpen.” Wat hem aan de predikers dwarszit? ,,Ze zijn zwart. Ze zijn dom.”

