PVV-raadslid Emmen krijgt 150 uur taakstraf voor valse aangifte

Martijn Storm, PVV-raadslid in Emmen, is vrijdag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor het doen van een valse aangifte. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Storm deed eind juni vorig jaar aangifte, omdat hij naar eigen zeggen was lastiggevallen door een anonieme beller. Tegen RTV Drenthe zei Storm vorig jaar dat de bedreigingen begonnen nadat hij had opgeroepen tot een verbod op religieuze uitingen in de raadszaal. De politie deed onderzoek in de zaak en vond tegenstrijdigheden in de verklaringen van de 31-jarige Storm. Justitie was vrijdag niet bereikbaar voor toelichting.

Waarom Storm de valse aangifte deed, is niet bekend. Het raadslid heeft de uitspraak in Assen niet bijgewoond en heeft volgens RTV Drenthe ook niet met de reclassering gesproken. Daardoor is volgens de rechter de kans op herhaling niet in te schatten. Storm krijgt daarom naast de werkstraf ook een voorwaardelijke celstraf van een week opgelegd.