Oud-gouverneur van Rio Cabral betaalde 2 miljoen voor Olympische Spelen

Voormalig gouverneur van Rio de Janeiro Sergio Cabral heeft naar eigen zeggen 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) smeergeld betaald om de Olympische Spelen van 2016 naar zijn stad te halen. Hij gaf het geld aan de toenmalige voorzitter van de internationale atletiekbond IAAF Lamine Diack. Die regelde voor hem maximaal negen stemmen, verklaarde Cabral volgens persbureau Reuters donderdag voor de rechter.

In 2009 dongen naast Rio ook Madrid, Chicago en Tokio mee naar de organisatie van de spelen. Carlos Arthur Nuzman, het hoofd van het bid van Rio, stelde voor het op een akkoord te gooien met Diack, verklaarde Cabral voor de rechter. „Nuzman kwam naar me toe en zei: Sergio, ik wil je iets vertellen over de voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF, Lamine Diack; hij is iemand die openstaat voor het aanvaarden van steekpenningen.”

‘Welke garanties?’

„Ik zei, Nuzman, welke garanties krijgen we?”, aldus Cabral. „En hij zei: gewoonlijk verkoopt hij vier, vijf, zes stemmen. Het risico bestaat dat we de tweede [stem]ronde niet halen.” Vervolgens zou aanvankelijk zijn afgesproken dat Rio zes stemmen kreeg voor 1,5 miljoen. Later zou Diack hebben aangeboden dat hij er meer kon krijgen als de stad nog eens een half miljoen over zou maken. „Dat hebben we gedaan”, aldus Cabral, die de betaling naar eigen zeggen heeft goedgekeurd. De toenmalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva en oud-burgemeester Eduardo Paes zouden geen aandeel gehad hebben in het plan, maar achteraf wel op de hoogte zijn gesteld.

Zowel Carlos Arthur Nuzman als Lamine Diack wordt door justitie in Brazilië vervolgd vanwege de toekenning van de Olympische Spelen aan Rio de Janeiro. Tegen Diack loopt ook een zaak in Frankrijk. Hij zou zich met zijn zoon Papa Massata schuldig gemaakt hebben aan verschillende misdrijven, waaronder omkoping en witwassen.

Sergio Cabral zelf is veroordeeld tot tweehonderd jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in een aantal corruptieschandalen. Zijn bekentenis, waarbij hij namen genoemd heeft van meer betrokkenen uit de sportwereld, is onderdeel van een deal met justitie. Hij hoopt zo de duur van zijn gevangenisstraf te verkorten, aldus Reuters.