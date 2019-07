Oekraïners ontvoeren commandant separatisten

De Oekraïense geheime dienst heeft diep in rebellengebied een voormalige separatistencommandant ontvoerd, zo meldt de BBC. Vladimir Tsemach (58) stond in 2014 aan het hoofd van een luchtverdedigingseenheid in het plaatsje Snizjne, vlak bij de plek waarvandaan vlucht MH17 werd neergeschoten. Mogelijk kan Tsemach meer vertellen over de vliegramp.

De kidnapping werd bevestigd aan de BBC door zijn dochter en zijn Oekraïense advocaat. Tsemach zou zijn aangehouden op 27 juni in zijn appartement in Snizjne en door Oekraïense undercoveragenten de frontlijn zijn over gesmokkeld. Op 29 juni heeft de rechtbank in Kiev besloten Tsemach voor twee maanden in hechtenis te nemen, aldus advocaat Roman Gontarjov. De oud-commandant wordt beschuldigd van „het opzetten van een terroristische organisatie”. Omdat het een geheime zaak betreft, wilde Gontarjov geen verdere details geven.

Mirotvorets, een Oekraïense website die informatie verzamelt over separatisten, meldt dat Tsemach in de zomer en het najaar van 2014 actief betrokken was bij gevechtshandelingen. Tsemach zou een luchtverdedigingseenheid hebben opgezet onder de naam ‘ZOe-23’ – het typenummer van een luchtafweerkanon van Sovjetmakelij. Volgens Tsemachs dochter zou hij pas in het najaar van 2014 – dus na het neerschieten van MH17 – zijn aangesteld. Maar Igor Girkin, die ten tijde van de ramp leiding gaf aan de separtisten in Donetsk, liet in een reactie weten dat Tsemach al actief was in het voorjaar van 2014, en het commando voerde over een luchtafweereenheid die beschikte over mitrailleurs en de ZOe-23.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald met een veel zwaarder wapen: een BOek-raket, die zou zijn geleverd door de 53ste luchtverdedigingsbrigade uit het Russische Koersk. Vorige maand kondigde het internationale opsporingsteam JIT aan dat er vier verdachten zullen worden vervolgd voor het neerschieten van MH17, waaronder de Rus Igor Girkin. Het proces tegen de vier begint volgend jaar in de speciale zittingszaal in Schiphol.