Museum voor Communicatie overgenomen door Beeld en Geluid

„Iedereen is enthousiast, er vallen geen ontslagen door deze samenwerking”, zegt woordvoerder Jennemiek Leijsse tegen NRC. Eppo van Nispen tot Sevenaer, huidig directeur van Beeld en Geluid, wordt tevens bestuurder van COMM. Tom de Smet, verantwoordelijk voor het B&G-archief, wordt algemeen directeur van COMM.

Beeld en Geluid draagt, aldus de missie, bij aan een „mediawijzere en open samenleving”. In 2017 fuseerde het instituut al met het Persmuseum. Leijsse: „In samenwerking met COMM kunnen we de geschiedenis en actualiteit van media, pers en journalistiek nog beter belichten.” COMM wordt volgens haar de plek waar het publiek (van scholier tot onderzoeker) mediabronnen raadpleegt, workshops volgt en debatteert.

Ter voorbereiding op de nieuwe programmering gaat COMM op 20 juli tijdelijk dicht voor publiek. De zalen van het gebouw blijven geopend voor de verhuur van zakelijke vergaderingen en evenementen – deze dienst van COMM loopt wel goed. In het najaar van 2019 wordt gestart met de nieuwe museale programmering.

‘Er moest iets veranderen’

Hoewel de overname in het persbericht wordt verkocht als inhoudelijke versterking en „een nieuw elan aan de locatie van COMM”, blijkt er toch enige urgentie voor deze nieuwe koers te zijn.

Na de hervorming in november 2017, lukte het COMM niet om de verwachtte bezoekersaantallen en inkomsten uit museumbezoekers te realiseren. Het afgelopen half jaar werd er gereorganiseerd, waardoor er reeds medewerkers afvloeiden. Directeur Adriaan Wagenaar: „Er moest iets veranderen. Daarom zijn wij eind 2018 gaan zoeken naar samenwerkingen om aantrekkelijker te worden. Beeld en Geluid bleek een logische partij.”

Wagenaar gaat verder als zakelijk directeur van COMM. „De collectie van COMM wordt beheerd in Den Haag en zal voortaan ook in Hilversum gebruikt worden als bron voor verhalen en programmering. De museumfunctie van COMM krijgt hierdoor een andere invulling. Voor COMM betekent de samenwerking dat een aantal voorgenomen initiatieven onder de verantwoordelijkheid van Beeld en Geluid kunnen worden voortgezet en de collectie in een bredere context wordt geplaatst. We zien eigenlijk alleen maar voordelen ter versterking van het huidige COMM.”