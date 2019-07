Mogelijk miljoeneninvestering voor nieuwe reactor in Petten

De regering heeft mogelijke investeerders gevonden voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. Dat meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) vrijdag in een brief aan de kamer. De reactor moet onder andere medische isotopen gaan produceren die worden gebruikt bij de behandeling van kankerpatiënten.

De minister maakt niet bekend wie de kandidaat-financiers zijn, „gezien de geheimhoudingsovereenkomsten” met de stichting die de reactor moet gaan bouwen. Bruins zegt wel goede hoop te hebben dat hij de financiering rond kan krijgen. Geschat wordt dat de reactor tussen de 600 en 800 miljoen euro gaat kosten. De provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid hebben een deel gefinancierd in de vorm van een lening, 80 miljoen euro. De rest moet met privaat geld worden betaald.

De minister zegt te verwachten de deal volgend jaar rond te hebben voor de nieuwe reactor, die Pallas gaat heten. Het plan is dat de bouw in 2021 begint, volgens planning dient hij 2025 operationeel te zijn.

Huidige reactor Petten

De huidige reactor in Petten is goed voor zo’n 30 procent van de wereldwijde medische isotopenproductie. Maar de reactor is bijna zestig jaar oud en is aan vervanging toe. De reactor werd vorig jaar stilgelegd vanwege een lekkage.

De radioactieve stoffen die de reactor produceert zijn cruciaal voor de medische wereld. Ze worden onder andere gebruikt bij het diagnosticeren van tumoren en de behandeling van kanker en hart-en vaatziekten. In Nederland worden er jaarlijks zo’n 400.000 patiënten behandeld met de Pettense isotopen, wereldwijd is dat meer dan 10 miljoen.