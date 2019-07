Mesopotamische stad Babylon op Werelderfgoedlijst

De in Irak gelegen stad Babylon krijgt een plek op de Werelderfgoedlijst. De bekendmaking van het Unesco-Werelderfgoedcomité op vrijdag volgt na tientallen jaren lobbyen door Iraakse instanties.

Babylon was 4.000 jaar geleden het centrum van het Babylonische Rijk, een koninkrijk in Mesopotamië - het huidige Irak en het noordoosten van Syrië. „Het was de grootste en en meest bevolkte stad van de oudheid”, zegt Qahtan al-Abeed tegen persbureau AFP. De directeur van het Departement van Antiquiteiten van Basra werkte mee om Babylon deze keer op de lijst te krijgen. Het zal „onderzoek en ontwikkeling van de plaats stimuleren” en „zorgen voor gratis publiciteit voor toerisme”.

Babylon ligt zo’n honderd kilometer ten zuiden van de Iraakse hoofdstad Bagdad en is onder meer bekend door zijn Ishtar Poort, een oude stadspoort gedecoreerd met blauw mozaïek. Ook de Bijbelse toren van Babel en de hangende tuinen van Babylon, een van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld, zouden in de stad hebben gelegen, maar daar bestaat onenigheid over onder archeologen.

Oude stad

„Wat is de Werelderfgoedlijst zonder Babylon? Hoe kunnen we de geschiedenis van de mensheid vertellen zonder de vroegste, oudste hoofdstukken: Babylon?”, zei een Iraakse afgevaardigde tegen het comité voorafgaand aan de stemming vrijdag. Sinds 1982 was in totaal vijf keer een poging gedaan om de oude stad op de lijst te krijgen.

Tegenwoordig is een klein complex van tien vierkante kilometer te bezichtigen. Maar 18 procent van Babylon is uitgegraven. De voormalig dictator Saddam Hussein besloot voor vijf miljoen dollar een soort replica van een paleis op de plek te bouwen. Tijdens de inval van de Verenigde Staten werden trottoirs van de oude stad zwaar beschadigd.

Irak verklaarde in 2017 de overwinning op terreurgroep Islamitische Staat. Autoriteiten doen sindsdien hernieuwende pogingen om investeerders en toeristen naar het land te trekken. Irak heeft in nu totaal vijf plaatsen op de Werelderfgoedlijst, waaronder de Citadel van de Koerdische stad Erbil sinds 2014.

Het Werelderfgoedcomité is in totaal tien dagen bijeen in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Bij elkaar wordt besloten over 35 nominaties. Verder heeft onder meer het Vatnajökull Nationale Park in IJsland vrijdag een plek gekregen. Wereldwijd staan meer dan duizend plekken op de erfgoedlijst.