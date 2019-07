Maak je hoofd leeg in Makkum

Zomerse dagen in Friesland zijn blauw met witte wolken. Ze zijn frisgroen met zwartbonte koeien. En diepgroen-grijs met kabbelende golfjes. Een paar schapen op een dijk en een frisse wind die je hoofd leeg blaast, wat kun je daar soms naar verlangen. We boeken een kamer in Makkum, het eerste dorp aan het IJsselmeer wanneer je na de Afsluitdijk naar rechts afslaat. In de middeleeuwen, lang voor het water van zout zoet werd, stond het bekend als de Poort naar de Zuiderzee.

Villa Mar is gevestigd in een groot, voornaam huis aan het einde van de weg die naar de dorpskern leidt, direct om de hoek van het hoofdstraatje. Vroeger moet hier de dokter hebben gewoond, of anders de notaris. Nu is het een boetiekhotel, gerund door de Duitse Gudrun Bernd, die dertig jaar geleden naar Makkum verhuisde vanwege de schone lucht, de natuur en de watersport.

Watersport. Natuurlijk. Zeilen, roeien, surfen, kiten en stand-up paddling vormen het voornaamste vertier in Makkum. Ten westen van het oude dorp ligt een groot recreatiegebied met een jachthaven, een camping, een stacaravanpark en een groot hotel. Daar zijn ook de strandjes, ideaal voor kleine kinderen en startende surfers, kiters en peddelaars, omdat het er zo ver ondiep blijft. (Bernd’s dochter en schoonzoon runnen hier een surf- en kiteschool; logees van Villa Mar krijgen korting op de lessen.)

Wie niets met waterrecreatie heeft, heeft in dit nieuwe deel van Makkum weinig te zoeken. Maar het historische centrum zelf, met z’n vissershaventje, sluis, waag, 17de-eeuwse koopmanshuizen en Doniakerk, is juist opvallend en aangenaam onaangetast door toerisme. En Villa Mar, met z’n ruime kamers, prachtige tuin, gastenkeuken en leenfietsen, blijkt een heerlijke uitvalsbasis voor het verkennen van geheel Zuidwest-Friesland.

Tweepersoonskamer vanaf 90 euro.

Te Doen

Eten. Voor het beste eten in de wijde omgeving moet u in Pingjum zijn, bij Pizzeria Pingjum (door collega Joël Broekaert in deze krant bedeeld met een 9). Museum. In Workum bevindt zich het Jopie Huisman-museum, gewijd aan werk en leven van de eigenzinnige, autodidacte Friese schilder. Doen. Maak bij het vallen van de avond een ommetje over het Makkumse Achterdijkje en eindig met een Berenburger in de antieke gelagkamer van Hotel De Prins.

